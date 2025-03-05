https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003137555.html

"Он это продемонстрировал". В США сделали резкое заявление о Зеленском

"Он это продемонстрировал". В США сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 05.03.2025

"Он это продемонстрировал". В США сделали резкое заявление о Зеленском

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью Sky News раскритиковал Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:41:00+03:00

2025-03-05T09:41:00+03:00

2025-03-05T15:21:00+03:00

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владимир зеленский

стив бэннон

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью Sky News раскритиковал Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме."Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете", — сказал Бэннон.По мнению экс-советника, украинский политик спровоцировал скандал с целью получить американские гарантии безопасности."Ему не в первый раз говорили, чтобы он не упоминал гарантии безопасности, поскольку они подразумевают американских солдат (на Украине. — Прим. ред.), а это никогда не случится", — подчеркнул Бэннон.Накануне Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, и заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Он также заверил, что вместе со своей командой готов работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе — запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".

https://ria.ru/20250304/vsu-2003014749.html

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002977117.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, стив бэннон, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности