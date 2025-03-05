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"Он это продемонстрировал". В США сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 05.03.2025
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09:41 05.03.2025 (обновлено: 15:21 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003137555.html
"Он это продемонстрировал". В США сделали резкое заявление о Зеленском
"Он это продемонстрировал". В США сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 05.03.2025
"Он это продемонстрировал". В США сделали резкое заявление о Зеленском
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью Sky News раскритиковал Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:41:00+03:00
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в мире
сша
украина
владимир зеленский
стив бэннон
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью Sky News раскритиковал Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме.&quot;Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете&quot;, — сказал Бэннон.По мнению экс-советника, украинский политик спровоцировал скандал с целью получить американские гарантии безопасности.&quot;Ему не в первый раз говорили, чтобы он не упоминал гарантии безопасности, поскольку они подразумевают американских солдат (на Украине. — Прим. ред.), а это никогда не случится&quot;, — подчеркнул Бэннон.Накануне Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, и заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Он также заверил, что вместе со своей командой готов работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе — запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".
https://ria.ru/20250304/vsu-2003014749.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, стив бэннон, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Стив Бэннон, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
"Он это продемонстрировал". В США сделали резкое заявление о Зеленском

Экс-советник Трампа Бэннон назвал Зеленского жуликом и подонком

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью Sky News раскритиковал Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме.
«

"Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете", — сказал Бэннон.

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По мнению экс-советника, украинский политик спровоцировал скандал с целью получить американские гарантии безопасности.
«

"Ему не в первый раз говорили, чтобы он не упоминал гарантии безопасности, поскольку они подразумевают американских солдат (на Украине. — Прим. ред.), а это никогда не случится", — подчеркнул Бэннон.

Накануне Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом в Белом доме, отметив, что сожалеет о случившемся, и заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Он также заверил, что вместе со своей командой готов работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе — запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийСтив БэннонДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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