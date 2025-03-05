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Начался прием заявок на участие в выставках в Подмосковье по условиям льгот - РИА Новости, 05.03.2025
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Новости Подмосковья
 
12:58 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/zayavki-2003180591.html
Начался прием заявок на участие в выставках в Подмосковье по условиям льгот
Начался прием заявок на участие в выставках в Подмосковье по условиям льгот - РИА Новости, 05.03.2025
Начался прием заявок на участие в выставках в Подмосковье по условиям льгот
Субъекты мало и среднего предпринимательства Подмосковья могут принять участие в выставках на условиях софинансирования, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:58:00+03:00
2025-03-05T12:58:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Субъекты мало и среднего предпринимательства Подмосковья могут принять участие в выставках на условиях софинансирования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Подать заявки в выставочных мероприятиях можно на региональном портале госуслуг. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в рамках поддержки развития малого и среднего бизнеса регион компенсирует до 200 тысяч рублей выставочных расходов индивидуального участия. Некоторые категории МСП за счет этой программы смогут представить собственную продукцию на профильных выставках бесплатно. Для участников региональной программы "100% Подмосковье" предусмотрены улучшенные условия поддержки выставочной деятельности – они могут рассчитывать на софинансирование до 100% стоимости выставочных услуг. При этом общий объем софинансирования не может превышать 200 тысяч рублей для предпринимателей из приоритетных направлений деятельности, а также не более 180 тысяч рублей для МСП креативных индустрий и не более 150 тысяч рублей для предпринимателей из других сфер деятельности. Субъекты МСП, которые не участвуют в программе "100% Подмосковье", могут получить до 80% софинансирования выставочных услуг. Общая сумма софинансирования для предпринимателей из приоритетных направлений также не может быть более 200 тысяч рублей, для креативных индустрий – не более 180 тысяч рублей, для других категорий – не более 150 тысяч рублей. Также участники программы "100% Подмосковье" могут получить 100% софинансирования в рамках организации коллективного стенда на выставке. На нем должны быть представлены не менее пяти предпринимателей. Здесь общая стоимость софинансирования не должна превышать двух миллионов рублей. Поддержка бизнесу в Подмосковье осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250226/ptitsa-2001779690.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Начался прием заявок на участие в выставках в Подмосковье по условиям льгот

Начался прием заявок на участие в выставках в Подмосковье по льготным условиям

© Фото : Портал Правительства Московской областиВ Подмосковье стартовал прием заявок на участие в выставках на льготных условиях
В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в выставках на льготных условиях - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в выставках на льготных условиях
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Субъекты мало и среднего предпринимательства Подмосковья могут принять участие в выставках на условиях софинансирования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Подать заявки в выставочных мероприятиях можно на региональном портале госуслуг.
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По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в рамках поддержки развития малого и среднего бизнеса регион компенсирует до 200 тысяч рублей выставочных расходов индивидуального участия. Некоторые категории МСП за счет этой программы смогут представить собственную продукцию на профильных выставках бесплатно.
Для участников региональной программы "100% Подмосковье" предусмотрены улучшенные условия поддержки выставочной деятельности – они могут рассчитывать на софинансирование до 100% стоимости выставочных услуг. При этом общий объем софинансирования не может превышать 200 тысяч рублей для предпринимателей из приоритетных направлений деятельности, а также не более 180 тысяч рублей для МСП креативных индустрий и не более 150 тысяч рублей для предпринимателей из других сфер деятельности.
Субъекты МСП, которые не участвуют в программе "100% Подмосковье", могут получить до 80% софинансирования выставочных услуг. Общая сумма софинансирования для предпринимателей из приоритетных направлений также не может быть более 200 тысяч рублей, для креативных индустрий – не более 180 тысяч рублей, для других категорий – не более 150 тысяч рублей.
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Также участники программы "100% Подмосковье" могут получить 100% софинансирования в рамках организации коллективного стенда на выставке. На нем должны быть представлены не менее пяти предпринимателей. Здесь общая стоимость софинансирования не должна превышать двух миллионов рублей.
Поддержка бизнесу в Подмосковье осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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