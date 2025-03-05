https://ria.ru/20250305/zabaykale-2003183845.html

Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье

Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье - РИА Новости, 05.03.2025

Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье

Животноводам Забайкальского края выделят 164,5 миллиона рублей на субсидии для повышения объемов производства говядины, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:14:00+03:00

2025-03-05T13:14:00+03:00

2025-03-05T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Животноводам Забайкальского края выделят 164,5 миллиона рублей на субсидии для повышения объемов производства говядины, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. "Сельхозтоваропроизводителям края ежегодно выплачиваются субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, в том числе на развитие мясного скотоводства", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарева. Министр добавил, что прием заявок на предоставление субсидий идет до 10 марта. Выплаты будут направлены до конца марта. В ведомстве напомнили, что средства могут получить хозяйства, занимающиеся разведением крупного рогатого скота.

https://ria.ru/20250304/msb-2003058457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край