https://ria.ru/20250305/zabaykale-2003183845.html
Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье
Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье - РИА Новости, 05.03.2025
Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье
Животноводам Забайкальского края выделят 164,5 миллиона рублей на субсидии для повышения объемов производства говядины, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:14:00+03:00
2025-03-05T13:14:00+03:00
2025-03-05T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Животноводам Забайкальского края выделят 164,5 миллиона рублей на субсидии для повышения объемов производства говядины, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. "Сельхозтоваропроизводителям края ежегодно выплачиваются субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, в том числе на развитие мясного скотоводства", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарева. Министр добавил, что прием заявок на предоставление субсидий идет до 10 марта. Выплаты будут направлены до конца марта. В ведомстве напомнили, что средства могут получить хозяйства, занимающиеся разведением крупного рогатого скота.
https://ria.ru/20250304/msb-2003058457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье
Хозяйствам Забайкалья направят 164,5 млн рублей на развитие мясного скотоводства
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Животноводам Забайкальского края выделят 164,5 миллиона рублей на субсидии для повышения объемов производства говядины, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
"Сельхозтоваропроизводителям края ежегодно выплачиваются субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, в том числе на развитие мясного скотоводства", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарева.
Министр добавил, что прием заявок на предоставление субсидий идет до 10 марта. Выплаты будут направлены до конца марта.
В ведомстве напомнили, что средства могут получить хозяйства, занимающиеся разведением крупного рогатого скота.