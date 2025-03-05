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Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье - РИА Новости, 05.03.2025
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13:14 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/zabaykale-2003183845.html
Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье
Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье - РИА Новости, 05.03.2025
Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье
Животноводам Забайкальского края выделят 164,5 миллиона рублей на субсидии для повышения объемов производства говядины, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:14:00+03:00
2025-03-05T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Животноводам Забайкальского края выделят 164,5 миллиона рублей на субсидии для повышения объемов производства говядины, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. "Сельхозтоваропроизводителям края ежегодно выплачиваются субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, в том числе на развитие мясного скотоводства", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарева. Министр добавил, что прием заявок на предоставление субсидий идет до 10 марта. Выплаты будут направлены до конца марта. В ведомстве напомнили, что средства могут получить хозяйства, занимающиеся разведением крупного рогатого скота.
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Более 164 млн рублей направят на развитие мясного скотоводства в Забайкалье

Хозяйствам Забайкалья направят 164,5 млн рублей на развитие мясного скотоводства

© Фото : Официальный портал Забайкальского краяЖивотноводам Забайкальского края выделят 164,5 миллиона рублей на субсидии для повышения объемов производства говядины
Животноводам Забайкальского края выделят 164,5 миллиона рублей на субсидии для повышения объемов производства говядины - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Официальный портал Забайкальского края
Животноводам Забайкальского края выделят 164,5 миллиона рублей на субсидии для повышения объемов производства говядины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Животноводам Забайкальского края выделят 164,5 миллиона рублей на субсидии для повышения объемов производства говядины, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
"Сельхозтоваропроизводителям края ежегодно выплачиваются субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса, в том числе на развитие мясного скотоводства", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Забайкальского края Дениса Бочкарева.
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Министр добавил, что прием заявок на предоставление субсидий идет до 10 марта. Выплаты будут направлены до конца марта.
В ведомстве напомнили, что средства могут получить хозяйства, занимающиеся разведением крупного рогатого скота.
 
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