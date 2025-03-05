https://ria.ru/20250305/yaponiya-2003116282.html

Япония будет сама определять расходы на оборону, заявил Исиба

Япония будет сама определять расходы на оборону, заявил Исиба - РИА Новости, 05.03.2025

Япония будет сама определять расходы на оборону, заявил Исиба

Япония будет сама определять, сколько ей тратить на оборону страны, заявил в ходе заседания бюджетного комитета премьер-министр Сигэру Исиба в ответ на просьбу... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T07:56:00+03:00

2025-03-05T07:56:00+03:00

2025-03-05T07:56:00+03:00

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сигэру исиба

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ТОКИО, 5 мар – РИА Новости. Япония будет сама определять, сколько ей тратить на оборону страны, заявил в ходе заседания бюджетного комитета премьер-министр Сигэру Исиба в ответ на просьбу депутата прокомментировать призыв кандидата на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Элбриджа Колби к увеличению японских военных расходов до 3% ВВП. "Япония будет сама определять ее оборонные расходы. Это не должно определяться по указке других стран", - прокомментировал глава японского правительства. Ранее в среду генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что "главными являются не объемы или процент ВВП, а составляющее оборонных возможностей", но подчеркнул, что Токио продолжит "последовательную работу для существенного усиления оборонных возможностей". При этом, ранее в феврале премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента, допустил, что после 2027 года оборонные расходы Японии могут превысить 2% от ВВП. В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года это составляло 81 миллиард долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП. В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", подразумевающее поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.

https://ria.ru/20250209/isiba-1998222011.html

https://ria.ru/20250208/tramp-1998098905.html

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в мире, япония, сша, токио, сигэру исиба, есимаса хаяси