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Взрывы газовых баллонов в жилых домах в России в 2024-2025 годах

Взрывы газовых баллонов в жилых домах в России в 2024-2025 годах - РИА Новости, 05.03.2025

Взрывы газовых баллонов в жилых домах в России в 2024-2025 годах

5 марта в Белореченске на Кубани в результате детонации баллонного газа в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома произошло обрушение части... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:29:00+03:00

2025-03-05T10:29:00+03:00

2025-03-05T10:29:00+03:00

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20255 марта в Белореченске на Кубани в результате детонации баллонного газа в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного дома произошло обрушение части строительных конструкций. В итоге оказались повреждены восемь квартир на четвертом и пятом этажах двух соседних подъездов. По данным МЧС, пострадали пятеро, эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей. В городе введен режим ЧС. 17 февраля в поселке Чувашская Решетка в Барышском районе Ульяновской области в результате взрыва баллонного газа обрушилось межквартирное перекрытие в жилом одноэтажном доме, разделенном на две квартиры. Пострадали два человека. 15 февраля в селе Ульяновка Минераловодского округа на Ставрополье в частном жилом доме из-за разгерметизации газового баллона произошел пожар на площади 30 квадратных метров. По данным ГУ МЧС РФ региона, пострадали шесть человек. 27 января в подмосковной Балашихе в жилом доме произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия пострадали два человека. По данным экстренных служб, разрушений конструкций нет, возгораний не произошло.202412 декабря в Бийске в Алтайском крае в частном доме взорвался баллон с газом. В результате ЧП пострадали 48-летняя женщина и ее девятилетний сын. Позже стало известно, что мальчик скончался в больнице. По данным регионального управления СК РФ, баллон был заправлен газом с нарушением технических норм. 17 октября в поселке Посевная в Черепановском районе Новосибирской области загорелся двухквартирный дом. Инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем, которое привело к взрыву газового баллона и пожару. В результате инцидента погибли женщина с двумя детьми. 30 сентября в квартире жилого дома в ЖК "Селигер Сити" в Москве из-за самопроизвольного хлопка газовых баллонов произошел пожар. В результате произошедшего погиб один человек, двое пострадавших, среди которых один ребенок, были госпитализированы. 22 июля в селе Владиславовка в Крыму произошел взрыв газа. Из-за разгерметизации газового баллона обрушились конструкции частного одноэтажного жилого дома. Возгорания не было. Пострадали три человека.13 июля в городе Опочка Псковской области в пятиэтажке, не подключенной к централизованному газоснабжению, взорвался бытовой газовый баллон. В результате пострадали два человека, оказались повреждены три квартиры и два автомобиля. Позднее один из пострадавших скончался. 26 июня в Семикаракорске в Ростовской области в частном доме произошел взрыв бытового баллонного газа. Возник пожар, распространившийся на кровли двух соседних домов. Были эвакуированы три человека, из них один госпитализирован. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. К тушению привлекались 28 человек и девять единиц техники.В ночь на 15 мая в Боровичах Новгородской области загорелся двухэтажный семиквартирный дом на улице Советская. Пожар начался из-за взрыва газового баллона в квартире на втором этаже. Частично обрушилась кровля. Девять жильцов эвакуировались. В течение часа пожар потушили. В результате трое жильцов попали в больницу. По данным следствия, в квартире на втором этаже мужчина вместе с женщиной выпивали. Решили пожарить картошку, но обнаружили, что газовый баллон пустой. Тогда мужчина принес новый, чтобы подключить его. Не подключив полный газовый баллон к плите, мужчина стал крутить вентиль баллона. В состоянии алкогольного опьянения, не закрыв вентиль баллона, он достал из кармана сигарету и зажигалку, после чего прикупил, затем, раздался взрыв. 13 мая в поселке Лиховском Ростовской области в частном доме произошел взрыв. Два человека - мужчина 1955 года рождения и его супруга 1963 года рождения - были госпитализированы. По данным СУСК РФ по региону, "пострадавшие для бытовых нужд использовали газовый баллон".6 апреля в городе Нурлат в Татарстане после хлопка газовоздушной смеси загорелся многоквартирный двухэтажный жилой дом, разрушились наружные стены. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В результате происшествия один человек погиб, еще два пострадали. МЧС также сообщало, что причиной ЧП стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков. Пожар в доме в Татарстане полностью ликвидирован 7 апреля.17 января в деревне Дербишева Аргаяшского района Челябинской области в двухэтажном деревянном доме произошла утечка газа из бытового баллона без последующего горения и разгерметизации. В результате инцидента пострадали трое человек, с ожогами их доставили в больницу.В тот же день в садовом товариществе "Узункуль" в Сосновском районе Челябинской области в частном двухэтажном шлакоблочном доме произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП пострадали два человека, в том числе 16-летний подросток, их направили на осмотр в больницу. 6 января в Самаре в многоквартирном жилом доме при монтаже натяжного потолка произошел взрыв газового баллона без последующего горения. В результате происшествия погибших нет, пострадали четыре человека, которые были госпитализированы. Еще 50 человек были эвакуированы.3 января в деревне Кожар-Яндоба Вурнарского муниципального округа Чувашии в частном жилом доме произошел пожар на площади 189 квадратных метров. Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных. Как сообщило региональное следственное управление СК РФ, причиной возгорания могла стать утечка газа из газового баллона. В результате термические ожоги различной степени тяжести получили девять человек, в том числе трое детей. Все они были госпитализированы. Позже стало известно, двое госпитализированных мужчин скончались в реанимации от полученных ожогов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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