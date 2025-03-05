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В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 05.03.2025
В Черкассах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:54:00+03:00
2025-03-05T01:54:00+03:00
2025-03-05T01:54:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черкассах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал". "В Черкассах раздались взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, в части Черкасской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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черкассы, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черкассы, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы