https://ria.ru/20250305/vznos-2003092981.html

Правительству предложили брать взнос с оборота возвращающихся компаний

Правительству предложили брать взнос с оборота возвращающихся компаний - РИА Новости, 05.03.2025

Правительству предложили брать взнос с оборота возвращающихся компаний

Зарубежные компании, покинувшие Россию после февраля 2022 года, при возвращении должны внести в бюджет РФ сумму в размере 5% от прибыли, задекларированной ими... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:13:00+03:00

2025-03-05T03:13:00+03:00

2025-03-05T03:13:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

валентина матвиенко

вячеслав володин

мвф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Зарубежные компании, покинувшие Россию после февраля 2022 года, при возвращении должны внести в бюджет РФ сумму в размере 5% от прибыли, задекларированной ими на российском рынке за 2021 год, но не менее 10 миллионов рублей, такое предложение содержится в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина от Ассоциации развития бизнес-патриотизма "АВАНТИ". Соответствующие обращения направлены также на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Документ есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность введения санкционных мер по отношению к компаниям, ушедшим с российского рынка после 24 февраля 2022 года, и в настоящее время изъявляющим желание вернуться в Россию. Одной из таких мер могло бы стать введение так называемого патриотического взноса в бюджет страны в размере 5% от прибыли, задекларированной компаниями на российском рынке за 2021 год, но не менее 10 миллионов рублей", - говорится в письме ассоциации за подписью ее президента Рахмана Янсукова. По мнению бизнес-патриотов, данные средства "могли бы быть направлены в качестве целевого взноса на выплаты гражданскому населению России, пострадавшему от действий вооруженных сил противника, в первую очередь, в Курской, Белгородской и Брянской областях". В ассоциации подчеркивают, что в последние дни в информационном пространстве России все чаще обсуждается возможность возвращения на российский рынок западных компаний, ушедших из нашей страны вскоре после начала специальной военной операции. "Российскому патриотически настроенному бизнесу удалось преодолеть кризис и заполнить отечественной продукцией освободившиеся ниши. Это позволило не только сохранить предложение на фоне возросшего спроса, но и удовлетворить потребности граждан России", - добавляется в обращении. В настоящий момент, благодаря слаженным действиям правительства Российской Федерации, российская экономика не только успешно преодолела кризис, но и вышла на бесперебойную работу, набрав высокие темпы, отмечают в "АВАНТИ". "Не случайно, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2024 году доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности составила 3,55%, что вывело ее на четвертое место в мире. Согласно прогнозу МВФ на 2029 год, Россия останется четвертой, то есть сохранит завоеванные позиции", - указано в письме. Как известно, конкуренция способствует снижению инфляции, что благоприятно отражается на уровне цен для конечных потребителей, поэтому возврат западных производителей будет полезен для российской экономики, считают в "АВАНТИ". "В то же время компании, имеющие намерение вернуться на отечественный рынок, на наш взгляд, должны нести ответственность за ранее предпринятые действия, так как их целью было нанесение ущерба российской экономике, а значит и гражданам страны", - сказано в тексте обращения. Бизнес-патриоты просят поддержать их инициативу и готовы принять участие в разработке проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации предложения.

https://ria.ru/20250226/kompanii-2001781901.html

https://ria.ru/20250224/ldpr-2001330625.html

https://ria.ru/20250226/kompanii-2001518313.html

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экономика, россия, михаил мишустин, валентина матвиенко, вячеслав володин, мвф