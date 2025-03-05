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Свыше 10 подмосковных компаний показали продукцию на выставке "Ладья-2025" - РИА Новости, 05.03.2025
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Новости Подмосковья
 
19:08 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/vystavka-2003276422.html
Свыше 10 подмосковных компаний показали продукцию на выставке "Ладья-2025"
Свыше 10 подмосковных компаний показали продукцию на выставке "Ладья-2025" - РИА Новости, 05.03.2025
Свыше 10 подмосковных компаний показали продукцию на выставке "Ладья-2025"
В выставке народных художественных промыслов России "Ладья-2025. Весенняя фантазия", которая прошла с 26 февраля по 1 марта в "Экспоцентре" в Москве, приняли... РИА Новости, 05.03.2025
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новости подмосковья
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В выставке народных художественных промыслов России "Ладья-2025. Весенняя фантазия", которая прошла с 26 февраля по 1 марта в "Экспоцентре" в Москве, приняли участие 13 компаний из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. За четыре дня работы ярмарки ее посетили более 50 тысяч человек. Свою продукцию представили свыше 700 организаций промыслов, индивидуально работающих художников и мастеров, ремесленников и творческих объединений из 58 регионов России. Для посетителей работали более 20 коллективных региональных стендов, дома и центры народного творчества, фольклорные коллективы. Выставка НХП "Ладья" – это ежегодное мероприятие в России, на котором представлено российские народные промыслы.
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Артем Смирнов
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поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Свыше 10 подмосковных компаний показали продукцию на выставке "Ладья-2025"

Более 10 подмосковных компаний участвовали в выставке "Ладья-2025"

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиВыставка народных художественных промыслов России "Ладья-2025. Весенняя фантазия" в "Экспоцентре" в Москве
Выставка народных художественных промыслов России Ладья-2025. Весенняя фантазия в Экспоцентре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Выставка народных художественных промыслов России "Ладья-2025. Весенняя фантазия" в "Экспоцентре" в Москве
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В выставке народных художественных промыслов России "Ладья-2025. Весенняя фантазия", которая прошла с 26 февраля по 1 марта в "Экспоцентре" в Москве, приняли участие 13 компаний из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
За четыре дня работы ярмарки ее посетили более 50 тысяч человек. Свою продукцию представили свыше 700 организаций промыслов, индивидуально работающих художников и мастеров, ремесленников и творческих объединений из 58 регионов России. Для посетителей работали более 20 коллективных региональных стендов, дома и центры народного творчества, фольклорные коллективы.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На госуслуги по земле и имуществу Подмосковья приняли 45,9 тысячи заявлений
4 марта, 17:50
Выставка НХП "Ладья" – это ежегодное мероприятие в России, на котором представлено российские народные промыслы.
 
Новости ПодмосковьяПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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