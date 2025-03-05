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Свыше 10 подмосковных компаний показали продукцию на выставке "Ладья-2025"
Свыше 10 подмосковных компаний показали продукцию на выставке "Ладья-2025" - РИА Новости, 05.03.2025
Свыше 10 подмосковных компаний показали продукцию на выставке "Ладья-2025"
В выставке народных художественных промыслов России "Ладья-2025. Весенняя фантазия", которая прошла с 26 февраля по 1 марта в "Экспоцентре" в Москве, приняли... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:08:00+03:00
2025-03-05T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В выставке народных художественных промыслов России "Ладья-2025. Весенняя фантазия", которая прошла с 26 февраля по 1 марта в "Экспоцентре" в Москве, приняли участие 13 компаний из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. За четыре дня работы ярмарки ее посетили более 50 тысяч человек. Свою продукцию представили свыше 700 организаций промыслов, индивидуально работающих художников и мастеров, ремесленников и творческих объединений из 58 регионов России. Для посетителей работали более 20 коллективных региональных стендов, дома и центры народного творчества, фольклорные коллективы. Выставка НХП "Ладья" – это ежегодное мероприятие в России, на котором представлено российские народные промыслы.
https://ria.ru/20250304/gosuslugi-2003032375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Свыше 10 подмосковных компаний показали продукцию на выставке "Ладья-2025"
Более 10 подмосковных компаний участвовали в выставке "Ладья-2025"