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ГИМ открыл выставку о традициях и современном русском искусстве - РИА Новости, 05.03.2025
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10:46 05.03.2025 (обновлено: 11:00 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/vystavka-2003139118.html
ГИМ открыл выставку о традициях и современном русском искусстве
ГИМ открыл выставку о традициях и современном русском искусстве - РИА Новости, 05.03.2025
ГИМ открыл выставку о традициях и современном русском искусстве
Государственный Исторический музей открыл выставку "Свояси" об исследовании национальных традиций через современное русское искусство, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:46:00+03:00
2025-03-05T11:00:00+03:00
музейные маршруты россии
исторический музей
алексей левыкин
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Государственный Исторический музей открыл выставку "Свояси" об исследовании национальных традиций через современное русское искусство, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.&quot;В Государственном историческом музее открылась третья ежегодная выставка &quot;Свояси. Путь современного русского искусства&quot;. Проект посвящен исследованию национальных традиций через актуальное творчество отечественных авторов&quot;, - говорится в сообщении.В проекте принимают участие около 80 художников, дизайнеров и мастеров из разных городов России. Каждый автор, прошедший тщательный кураторский отбор, представил собственный опыт соприкосновения с традицией в современном мире. Все экспонаты, многие из которых были созданы специально для выставки, показаны широкой аудитории впервые.Первая выставка "Свояси" в 2023 году была посвящена основам "культурной ДНК" – фольклору, традициям и обычаям. В прошлом году художники рассматривали орнамент и вязь как носителей информации о традиционном укладе и ценностях русской культуры.В этот раз речь на выставке идет о символичности дома. Тема 2025 года – "Дом как пространство бытия" – обращается к образу места, которое является сосредоточием всего самого ценного для человека, отражает его отношения с природой, предметным миром и с другими людьми.Тему выставки поддерживает архитектура экспозиционного пространства, организованного по принципу устройства избы. Каждый из разделов – "Крыльцо", "Сени", "Горница", "Сусеки", "Бабий кут", "Красный угол" – связан с одной из частей традиционного русского жилища и создает определенный контекст для произведений искусства. В экспозиции "Сеней" можно встретить мотивы замочных скважин, символизирующих границу между внутренним и внешним миром. "Сусеки" – закрома, хранилище – представляют работы, по-новому раскрывающие культурные архетипы, хорошо узнаваемые образы, как петушок на палочке или цветастый платок.Генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин отметил, что Исторический музей старается привлекать к популяризации духовных ценностей талантливых современных мастеров, содействуя сохранению и преемственности традиций национальной культуры.Выставка будет открыта до 11 августа.
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исторический музей, алексей левыкин, россия
Музейные маршруты России, Исторический музей, Алексей Левыкин, Россия
ГИМ открыл выставку о традициях и современном русском искусстве

ГИМ открыл выставку "Свояси" о традициях и современном русском искусстве

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Свояси" в Историческом музее
Выставка Свояси в Историческом музее - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Государственный Исторический музей открыл выставку "Свояси" об исследовании национальных традиций через современное русское искусство, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
«

"В Государственном историческом музее открылась третья ежегодная выставка "Свояси. Путь современного русского искусства". Проект посвящен исследованию национальных традиций через актуальное творчество отечественных авторов", - говорится в сообщении.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Свояси" в Историческом музее
Выставка Свояси в Историческом музее
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Свояси" в Историческом музее
Выставка Свояси в Историческом музее
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Свояси" в Историческом музее
Выставка Свояси в Историческом музее
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 3
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 3
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 3
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 3
В проекте принимают участие около 80 художников, дизайнеров и мастеров из разных городов России. Каждый автор, прошедший тщательный кураторский отбор, представил собственный опыт соприкосновения с традицией в современном мире. Все экспонаты, многие из которых были созданы специально для выставки, показаны широкой аудитории впервые.
Первая выставка "Свояси" в 2023 году была посвящена основам "культурной ДНК" – фольклору, традициям и обычаям. В прошлом году художники рассматривали орнамент и вязь как носителей информации о традиционном укладе и ценностях русской культуры.
В этот раз речь на выставке идет о символичности дома. Тема 2025 года – "Дом как пространство бытия" – обращается к образу места, которое является сосредоточием всего самого ценного для человека, отражает его отношения с природой, предметным миром и с другими людьми.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Свояси" в Историческом музее
Выставка Свояси в Историческом музее
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Свояси" в Историческом музее
Выставка Свояси в Историческом музее
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Свояси" в Историческом музее
Выставка Свояси в Историческом музее
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея Выставка "Свояси" в Историческом музее
Выставка Свояси в Историческом музее
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
4 из 4
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 4
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 4
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 4
Выставка "Свояси" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
4 из 4
Тему выставки поддерживает архитектура экспозиционного пространства, организованного по принципу устройства избы. Каждый из разделов – "Крыльцо", "Сени", "Горница", "Сусеки", "Бабий кут", "Красный угол" – связан с одной из частей традиционного русского жилища и создает определенный контекст для произведений искусства. В экспозиции "Сеней" можно встретить мотивы замочных скважин, символизирующих границу между внутренним и внешним миром. "Сусеки" – закрома, хранилище – представляют работы, по-новому раскрывающие культурные архетипы, хорошо узнаваемые образы, как петушок на палочке или цветастый платок.
Генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин отметил, что Исторический музей старается привлекать к популяризации духовных ценностей талантливых современных мастеров, содействуя сохранению и преемственности традиций национальной культуры.
Выставка будет открыта до 11 августа.
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