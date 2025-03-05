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Биография Александра Вучича

Биография Александра Вучича - РИА Новости, 05.03.2025

Биография Александра Вучича

Президент Сербии Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде в Югославии (ныне Республика Сербия). РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T02:10:00+03:00

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Президент Сербии Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде в Югославии (ныне Республика Сербия).В 1994 году окончил юридический факультет Белградского университета. В 1992-1993 годах работал на "Канале С" в Пале, Республика Сербская (ныне в составе Боснии и Герцеговины), где готовил и вел новости на английском языке. В 1993 году вступил в Сербскую радикальную партию, был избран депутатом Народной скупщины (парламент) Сербии, в 1994 году стал генеральным секретарем партии. Этот пост он занимал до 2008 года. В 1996 году стал директором спортивно-делового центра "Пинки" в Земуне (бывший город в Сербии, ныне район Белграда).В 1998 году был назначен министром информации в правительстве народного единства Мирко Марьяновича.Александр Вучич трижды избирался депутатом Союзной скупщины Союзной республики Югославии: в феврале 1998 года, в мае 2000 года и на союзных выборах 24 сентября 2000 года. В феврале 2001 года Вучич сдал депутатский мандат.В 2004 и 2008 годах участвовал в выборах мэра Белграда.В сентябре 2008 года после раскола в Сербской радикальной партии Александр Вучич подал в отставку с поста председателя партии и объявил о временном уходе из политической деятельности.В октябре 2008 года вместе с Томиславом Николичем основал Сербскую прогрессивную партию (СПП).В июле 2012 года в сформированном коалиционном правительстве Александр Вучич стал вице-премьером, курировавшим оборону, безопасность и борьбу против коррупции и криминала, а также министром обороны.В сентябре 2013 года он ушел с поста министра обороны, продолжил работать в должности заместителя премьер-министра, отвечающего за борьбу с коррупцией и преступностью.В марте 2014 года СПП, возглавляемая Вучичем, одержала убедительную победу на парламентских выборах. 27 апреля 2014 года парламент избрал Вучича на пост премьер-министра Сербии.В апреле 2016 года на внеочередных парламентских выборах коалиция "Сербия побеждает – Александр Вучич" получила большинство голосов.11 августа 2016 года Вучич вновь возглавил правительство Сербии.2 апреля 2017 года Александр Вучич был избран президентом Сербии. Он получил поддержку 55,08% избирателей. 31 мая 2017 года официально вступил в должность президента Сербии. В марте 2022 года СПП выдвинула Александра Вучича кандидатом в президенты страны на досрочных выборах 3 апреля. Был поддержан коалицией "Александр Вучич – вместе можем все". По итогам выборов, прошедших 3 апреля, Вучич получил 58,59% голосов избирателей и с убедительным отрывом победил в первом туре. 31 мая он вступил в должность президента на второй срок. С 2012 года Александр Вучич являлся председателем Сербской прогрессивной партии. 27 мая 2023 года он заявил об уходе с поста лидера правящей СПП. Является членом президиума партии. Александр Вучич неоднократно посещал Россию с визитами, последний раз – в ноябре 2021 года.Выступает против антироссийских санкций Запада, пообещав, что пока он президент Сербии, официальный Белград не будет вводить санкций против России.В октябре 2023 года в эфире TV Prva Вучич заявил, что нежелание Сербии вводить санкции против России усилило ее международную репутацию как свободного и независимого государства. Он напомнил, что Сербия – единственная страна в Европе, которая не присоединяется к антироссийским санкциям. При этом Белград испытывает растущее внешнеполитическое давление со стороны Запада, добавил президент. В ноябре 2024 года Вучич заявил, что прибудет в Москву на 80-летие Победы над фашизмом по приглашению президента России Владимира Путина. Он указал, что гордится борьбой против фашизма, в которой участвовал сербский народ – "единственный народ в этом регионе, который, как и греческий, полностью с начала конфликта был против нацизма". Поддерживает вступление Сербии в ЕС.Выступает за развитие сотрудничества с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета Сербии.В числе наград Александра Вучича – российский орден Александра Невского, которого он был удостоен "за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией" (2019). Имеет ряд церковных наград, в том числе высшую награду Сербской Православной Церкви – орден святого Саввы I степени (2019). Почетный доктор МГИМО (2017). Почетный гражданин города Баня-Лука (Босния и Герцеговина) (2021).Политик свободно владеет английским и русским языками, говорит по-французски, изучает немецкий язык.Среди его увлечений – баскетбол и футбол.Александр Вучич женат вторым браком, у политика трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, сербия, александр вучич, биографии