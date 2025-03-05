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Путин проводит встречу с избранным президентом Абхазии Гунбой. Трансляция
Путин проводит встречу с избранным президентом Абхазии Гунбой. Трансляция - РИА Новости, 05.03.2025
Путин проводит встречу с избранным президентом Абхазии Гунбой. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранным президентом Абхазии Гунбой. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:25:00+03:00
2025-03-05T19:25:00+03:00
2025-03-05T19:27:00+03:00
политика
абхазия
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранным президентом Абхазии Гунбой.
абхазия
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LIVE: Путин на встрече с президентом Абхазии Гунбой
LIVE: Путин на встрече с президентом Абхазии Гунбой
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РИА Новости
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5
4.7
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политика, абхазия, россия, владимир путин, видео
Политика, Абхазия, Россия, Владимир Путин
Путин проводит встречу с избранным президентом Абхазии Гунбой. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранным президентом Абхазии Гунбой.
2025-03-05T19:25
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PT9M46S
Путин проводит встречу с избранным президентом Абхазии Гунбой. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранным президентом Абхазии Гунбой.