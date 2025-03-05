https://ria.ru/20250305/vladivostok-2003310786.html

Генконсул Вьетнама завершил работу во Владивостоке

Генконсул Вьетнама завершил работу во Владивостоке - РИА Новости, 05.03.2025

Генконсул Вьетнама завершил работу во Владивостоке

Генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен завершает работу во Владивостоке, в Приморье оценили его высокий вклад в укрепление российско-вьетнамских дружеских... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T23:55:00+03:00

2025-03-05T23:55:00+03:00

2025-03-05T23:55:00+03:00

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вьетнам

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен завершает работу во Владивостоке, в Приморье оценили его высокий вклад в укрепление российско-вьетнамских дружеских связей, сообщает пресс-служба краевого законодательного собрания. "Председатель заксобрания Приморского края Антон Волошко встретился с генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке, который завершает работу в дальневосточной столице. Спикер краевого парламента тепло поблагодарил господина Нгуен Данг Хиена за его вклад в укрепление делового и культурного сотрудничества между Россией и Вьетнамом", - говорится в сообщении. Спикер заксобрания Приморья отметил, что во многом благодаря деятельности генконсульства поддерживаются тесные образовательные, экономические и общественно-культурные связи. "Приморцы высоко ценят эти дружеские и добрые отношения. Мы благодарны вам за неоценимый вклад в развитие дружественных связей между Приморским краем и вашей страной. Уверен, что и в новом качестве вы приложите все усилия для их дальнейшего развития. Знайте, что в России у вас есть настоящие и преданные друзья", - приводятся в сообщении слова Волошко. Он напомнил о важных датах текущего года, в том числе и о недавнем юбилее - 75-летии установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом, и предстоящем 135-летии со дня рождения Хо Ши Мина, - "человека, ставшего символом независимости для вьетнамцев". Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке работает с декабря 1996 года. В мае 2009 года между Владивостоком и Хошимином был заключен договор о дружбе и сотрудничестве.

https://ria.ru/20250123/vetnam-1995037504.html

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владивосток, вьетнам, россия, хо ши мин