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Во Франции опровергли сообщения о визите Макрона с Зеленским в США

Во Франции опровергли сообщения о визите Макрона с Зеленским в США - РИА Новости, 05.03.2025

Во Франции опровергли сообщения о визите Макрона с Зеленским в США

Представители Елисейского дворца опровергли информацию о возможной совместной поездке в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:39:00+03:00

2025-03-05T16:39:00+03:00

2025-03-05T16:39:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Представители Елисейского дворца опровергли информацию о возможной совместной поездке в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским и британским премьером Киром Стармером, сообщает телеканал BFMTV. Ранее официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что такая возможность рассматривается. "Вопреки заявлению представителя правительства Софи Прима, новая поездка Макрона в Вашингтон "не рассматривается на данном этапе", - сообщает телеканал со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что британский и французский лидеры готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине. Макрон в интервью изданию Figaro до этого заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия. Макрон и Стармер на минувшей неделе с разницей в несколько дней посещали Вашингтон, где встречались с Трампом. На следующий день после визита Стармера Белый дом посетил Зеленский, с которым у Трампа произошла перепалка.

https://ria.ru/20250222/voyna-2001050965.html

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер, сша