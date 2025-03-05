https://ria.ru/20250305/vizit-2003242784.html
Во Франции опровергли сообщения о визите Макрона с Зеленским в США
Во Франции опровергли сообщения о визите Макрона с Зеленским в США - РИА Новости, 05.03.2025
Во Франции опровергли сообщения о визите Макрона с Зеленским в США
Представители Елисейского дворца опровергли информацию о возможной совместной поездке в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:39:00+03:00
2025-03-05T16:39:00+03:00
2025-03-05T16:39:00+03:00
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
кир стармер
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Представители Елисейского дворца опровергли информацию о возможной совместной поездке в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским и британским премьером Киром Стармером, сообщает телеканал BFMTV. Ранее официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что такая возможность рассматривается. "Вопреки заявлению представителя правительства Софи Прима, новая поездка Макрона в Вашингтон "не рассматривается на данном этапе", - сообщает телеканал со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что британский и французский лидеры готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине. Макрон в интервью изданию Figaro до этого заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия. Макрон и Стармер на минувшей неделе с разницей в несколько дней посещали Вашингтон, где встречались с Трампом. На следующий день после визита Стармера Белый дом посетил Зеленский, с которым у Трампа произошла перепалка.
https://ria.ru/20250222/voyna-2001050965.html
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
украина
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер, сша
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, США
Во Франции опровергли сообщения о визите Макрона с Зеленским в США
В Елисейском дворце опровергли информацию о поездке Макрона с Зеленским в США