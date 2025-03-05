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Городские службы Москвы сообщили об усилении ветра в ближайшие дни
Городские службы Москвы сообщили об усилении ветра в ближайшие дни - РИА Новости, 05.03.2025
Городские службы Москвы сообщили об усилении ветра в ближайшие дни
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:56:00+03:00
2025-03-05T15:56:00+03:00
2025-03-05T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. "Согласно экстренному сообщению метеорологов, сегодня, 6 и 7 марта в столице ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении. Подчеркивается, что москвичам стоит быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. -0-
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Городские службы Москвы сообщили об усилении ветра в ближайшие дни
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ветра