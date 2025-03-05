https://ria.ru/20250305/ulyanov-2003083939.html

Претензии к Ирану являются следствием действий Запада, заявил Ульянов

Претензии к Ирану являются следствием действий Запада, заявил Ульянов - РИА Новости, 05.03.2025

Претензии к Ирану являются следствием действий Запада, заявил Ульянов

Большая часть претензий, предъявленных Ирану в докладе генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, являются следствием применения Тегераном своего права на... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T00:08:00+03:00

2025-03-05T00:08:00+03:00

2025-03-05T00:08:00+03:00

иран

сша

тегеран (город)

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

дональд трамп

оон

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748730_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_a44c3d0e663a1a4961b56baa3f39ba06.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Большая часть претензий, предъявленных Ирану в докладе генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, являются следствием применения Тегераном своего права на использование защитных механизмов по ядерной сделке в ответ на безответственное поведение США, Великобритании, Франции и Германии, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД - ред.) является продуктом сложного дипломатического компромисса и, как следствие, заложенные в нем обязательства сторон - это тонко выверенный баланс интересов, нарушать который ни в коем случае было нельзя. Именно с этой целью в План были заложены защитные механизмы для каждой из сторон. Как известно, юридически обязывающие по Статье 25 Устава ООН положения резолюции СБ ООН 2231 в мае 2018 года нарушили США, которые в одностороннем порядке вышли из сделки, ввели односторонние санкции и объявили политику "максимального давления" на Иран. Великобритания, Германия и Франция в свою очередь, сперва опосредованно, путем исполнения американский односторонних рестрикций, допустили существенное невыполнение своих обязательств по сделке, а затем просто последовали дурному примеру США, в нарушение все той же Статьи 25 Устава ООН переведя в национальное законодательство в форме санкций истекшие в октябре 2023 года ограничения по резолюции 2231", - сказал Ульянов, выступая по пункту 6 повестки дня сессии Совета управляющих МАГАТЭ "Проверка и мониторинг в Иране в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности ООН". Текст выступления приводится в Telegram-канале российского постпредства. По словам Ульянова, Тегеран проявлял максимальное терпение, продолжая в течение года соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдение СВПД, причем в условиях попыток западных стран дестабилизировать внутри- и внешнеполитическую обстановку вокруг Ирана. "Является ли в такой ситуации оправданным использование Тегераном предусмотренных ему по СВПД защитных механизмов? На наш взгляд - абсолютно. В этой связи хотели бы подчеркнуть, что подавляющее число предъявленных Ирану претензий, которые нашли отражение и в докладе Гендиректора, являются лишь следствием того, что Тегеран воспользовался своим правом, предоставленным ему резолюцией СБ ООН 2231. Это касается как сокращения проверочной и мониторинговой деятельности Агентства, так и прекращения применения Тегераном Доппротокола к Соглашению о гарантиях и выполнения модифицированного Кода 3.1. При этом, как следует из параграфов 5 и 6 доклада Гендиректора, увеличение в отчетный период производства 60% урана стало прямым следствием безответственных действий США, Великобритании, Германии и Франции по намеренному подрыву с помощью очередной антииранской резолюции достигнутых Гендиректором договоренностей в ходе его ноябрьского визита в Тегеран", - подчеркнул российский дипломат. Ульянов назвал Иран "наиболее проверяемым" государством-участником МАГАТЭ в отличие от многих критикующих его неядерных государств, в некоторых из которых, по словам дипломата, общественно-политические круги открыто обсуждают возможность развития собственной военно-ядерной программы. Российский дипломат также поблагодарил генерального директора и департамент гарантий Секретариата МАГАТЭ за усилия по проверочной деятельности в Иране. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250304/ulyanov-2002873875.html

https://ria.ru/20250303/aes-2002857066.html

https://ria.ru/20250118/svpd-1994415387.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, сша, тегеран (город), михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, дональд трамп, оон, магатэ