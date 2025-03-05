https://ria.ru/20250305/ukraina-2003169862.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.03.2025

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные РИА Новости, 05.03.2025

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2025-03-05T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Сумской и Днепропетровской областях звучит более полутора часа. В 12.12 мск тревога расширилась на Полтавскую, Харьковскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Также тревога звучит в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250305/poslanie-2003168354.html

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Варвара Скокшина

в мире, николаевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины