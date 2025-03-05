https://ria.ru/20250305/ukaz-2003105002.html

Трамп пообещал отменить десятки старых указов

Трамп пообещал отменить десятки старых указов - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп пообещал отменить десятки старых указов

Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что на каждое новое регулирующее требование в США будет приходиться отмена 10... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:41:00+03:00

2025-03-05T05:41:00+03:00

2025-03-05T05:41:00+03:00

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003022688_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_5045febefec00f4f84143f36be2269ba.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что на каждое новое регулирующее требование в США будет приходиться отмена 10 старых. "С целью освободить нашу экономику я распорядился, чтобы на каждое новое регулирующее требование десять старых регулирований должны быть отменены, как я и сделал в свой очень успешный первый день", - сообщил он.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп