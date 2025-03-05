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Трамп пообещал отменить десятки старых указов - РИА Новости, 05.03.2025
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05:41 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ukaz-2003105002.html
Трамп пообещал отменить десятки старых указов
Трамп пообещал отменить десятки старых указов - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп пообещал отменить десятки старых указов
Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что на каждое новое регулирующее требование в США будет приходиться отмена 10... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:41:00+03:00
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сша
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что на каждое новое регулирующее требование в США будет приходиться отмена 10 старых. "С целью освободить нашу экономику я распорядился, чтобы на каждое новое регулирующее требование десять старых регулирований должны быть отменены, как я и сделал в свой очень успешный первый день", - сообщил он.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
Трамп пообещал отменить десятки старых указов

Трамп: на каждый новый указ в США будет приходиться отмена десяти старых

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что на каждое новое регулирующее требование в США будет приходиться отмена 10 старых.
"С целью освободить нашу экономику я распорядился, чтобы на каждое новое регулирующее требование десять старых регулирований должны быть отменены, как я и сделал в свой очень успешный первый день", - сообщил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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