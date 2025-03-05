https://ria.ru/20250305/uchastki--2003228327.html

Власти МО выделили еще 280 бесплатных участков для многодетных семей

Власти МО выделили еще 280 бесплатных участков для многодетных семей - РИА Новости, 05.03.2025

Власти МО выделили еще 280 бесплатных участков для многодетных семей

С начала 2025 года 280 семей с тремя и более детьми получили бесплатный земельный участок на территории Подмосковья. Такую возможность предусматривает областной РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:26:00+03:00

2025-03-05T15:26:00+03:00

2025-03-05T15:26:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96682/14/966821408_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_9737797be1ddaa9bdfe335f5dff49c65.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С начала 2025 года 280 семей с тремя и более детьми получили бесплатный земельный участок на территории Подмосковья. Такую возможность предусматривает областной закон, сообщил 360.ru.На полученных участках многодетные семьи могут построить дом, вести личное хозяйство или заниматься садоводством. Земля оформляется в общую собственность всех членов семьи. Наибольшее количество участков в этом году выделили в Пушкине, Электростали, Домодедове, Солнечногорске, Раменском и Подольске."С начала действия закона на территории Московской области землей обеспечили 37,8 тысячи многодетных семей. В очереди по предоставлению земельных участков на сегодняшний день стоят 17,8 тысячи семей. В городских и муниципальных округах продолжается работа и по формированию земельных участков для их последующего предоставления, уже сформированы 3,5 тысячи участков, еще 2,6 тысячи – на стадии формирования", – отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.Семьи, желающие получить денежную выплату вместо участка, могут подать заявление через региональный портал госуслуг. Оформлением выплаты занимается министерство социального развития Московской области.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)