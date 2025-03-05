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Власти МО выделили еще 280 бесплатных участков для многодетных семей - РИА Новости, 05.03.2025
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Новости Подмосковья
 
15:26 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/uchastki--2003228327.html
Власти МО выделили еще 280 бесплатных участков для многодетных семей
Власти МО выделили еще 280 бесплатных участков для многодетных семей - РИА Новости, 05.03.2025
Власти МО выделили еще 280 бесплатных участков для многодетных семей
С начала 2025 года 280 семей с тремя и более детьми получили бесплатный земельный участок на территории Подмосковья. Такую возможность предусматривает областной РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:26:00+03:00
2025-03-05T15:26:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С начала 2025 года 280 семей с тремя и более детьми получили бесплатный земельный участок на территории Подмосковья. Такую возможность предусматривает областной закон, сообщил 360.ru.На полученных участках многодетные семьи могут построить дом, вести личное хозяйство или заниматься садоводством. Земля оформляется в общую собственность всех членов семьи. Наибольшее количество участков в этом году выделили в Пушкине, Электростали, Домодедове, Солнечногорске, Раменском и Подольске."С начала действия закона на территории Московской области землей обеспечили 37,8 тысячи многодетных семей. В очереди по предоставлению земельных участков на сегодняшний день стоят 17,8 тысячи семей. В городских и муниципальных округах продолжается работа и по формированию земельных участков для их последующего предоставления, уже сформированы 3,5 тысячи участков, еще 2,6 тысячи – на стадии формирования", – отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.Семьи, желающие получить денежную выплату вместо участка, могут подать заявление через региональный портал госуслуг. Оформлением выплаты занимается министерство социального развития Московской области.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти МО выделили еще 280 бесплатных участков для многодетных семей

© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкЗемельные участок. Архивное фото
Земельные участок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / А. Соломонов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С начала 2025 года 280 семей с тремя и более детьми получили бесплатный земельный участок на территории Подмосковья. Такую возможность предусматривает областной закон, сообщил 360.ru.
На полученных участках многодетные семьи могут построить дом, вести личное хозяйство или заниматься садоводством. Земля оформляется в общую собственность всех членов семьи. Наибольшее количество участков в этом году выделили в Пушкине, Электростали, Домодедове, Солнечногорске, Раменском и Подольске.
"С начала действия закона на территории Московской области землей обеспечили 37,8 тысячи многодетных семей. В очереди по предоставлению земельных участков на сегодняшний день стоят 17,8 тысячи семей. В городских и муниципальных округах продолжается работа и по формированию земельных участков для их последующего предоставления, уже сформированы 3,5 тысячи участков, еще 2,6 тысячи – на стадии формирования", – отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.
Семьи, желающие получить денежную выплату вместо участка, могут подать заявление через региональный портал госуслуг. Оформлением выплаты занимается министерство социального развития Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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