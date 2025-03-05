https://ria.ru/20250305/ubiystvo-2003115074.html
Жительница Красноярского края получила 22 года колонии за убийство дочери
Жительница Красноярского края получила 22 года колонии за убийство дочери - РИА Новости, 05.03.2025
Жительница Красноярского края получила 22 года колонии за убийство дочери
Суд приговорил к 22 годам исправительной колонии общего режима мать, зарубившую трехлетнюю дочь топором и попытавшуюся убить еще одну из-за обиды на мужа,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:49:00+03:00
2025-03-05T07:49:00+03:00
2025-03-05T07:49:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 5 мар – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам исправительной колонии общего режима мать, зарубившую трехлетнюю дочь топором и попытавшуюся убить еще одну из-за обиды на мужа, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. "Вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Курагинского района. Она признана виновной в… убийстве малолетнего с особой жестокостью, покушении на убийство малолетних, совершенное с особой жестокостью… Приговором суда осуждённой назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Ранее региональный СК сообщал, что в июне 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения решила напасть на своих детей, чтобы отомстить мужу за измену. В семье проживали три дочери: трех, шести и восьми лет. Подозреваемая взяла топор и несколько раз ударила младшую дочь в голову и шею, трехлетняя девочка сразу скончалась. Затем женщина схватила нож и ударила старшую дочь, она была доставлена в больницу. Шестилетняя девочка, находившееся в это время дома, не пострадала. Прокуратура Красноярского края запрашивала 24 года исправительной колонии общего режима. По данным ведомства, в ходе судебного разбирательства было отмечено отсутствие раскаяния у подсудимой, а после совершения преступления она общалась по телефону со знакомой и подругой, которые отметили, что, рассказывая о происшествии, они не заметили сожаления и беспокойства в голосе. Также судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у фигурантки признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих деяний, выявлено не было.
https://ria.ru/20250304/altaj-2002937933.html
https://ria.ru/20250305/krasnoyarsk-2003109311.html
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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Жительница Красноярского края получила 22 года колонии за убийство дочери
Жительнице Красноярского края дали 22 года колонии за убийство трехлетней дочери
КРАСНОЯРСК, 5 мар – РИА Новости. Суд приговорил к 22 годам исправительной колонии общего режима мать, зарубившую трехлетнюю дочь топором и попытавшуюся убить еще одну из-за обиды на мужа, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"Вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Курагинского района. Она признана виновной в… убийстве малолетнего с особой жестокостью, покушении на убийство малолетних, совершенное с особой жестокостью… Приговором суда осуждённой назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Ранее региональный СК сообщал, что в июне 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения решила напасть на своих детей, чтобы отомстить мужу за измену. В семье проживали три дочери: трех, шести и восьми лет. Подозреваемая взяла топор и несколько раз ударила младшую дочь в голову и шею, трехлетняя девочка сразу скончалась. Затем женщина схватила нож и ударила старшую дочь, она была доставлена в больницу. Шестилетняя девочка, находившееся в это время дома, не пострадала.
Прокуратура Красноярского края запрашивала 24 года исправительной колонии общего режима. По данным ведомства, в ходе судебного разбирательства было отмечено отсутствие раскаяния у подсудимой, а после совершения преступления она общалась по телефону со знакомой и подругой, которые отметили, что, рассказывая о происшествии, они не заметили сожаления и беспокойства в голосе. Также судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у фигурантки признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих деяний, выявлено не было.