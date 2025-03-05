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Обвиняемого в убийстве главы района на Алтае не смогли допросить - РИА Новости, 05.03.2025
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09:21 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ubijtsa-2003130357.html
Обвиняемого в убийстве главы района на Алтае не смогли допросить
Обвиняемого в убийстве главы района на Алтае не смогли допросить - РИА Новости, 05.03.2025
Обвиняемого в убийстве главы района на Алтае не смогли допросить
Убийца главы Завьяловского района Алтайского края жив, но не контактен из-за тяжелого состояния, поэтому не допрошен, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:21:00+03:00
2025-03-05T09:21:00+03:00
происшествия
завьяловский район
россия
алтайский край
убийство главы района на алтае
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БАРНАУЛ, 5 мар - РИА Новости. Убийца главы Завьяловского района Алтайского края жив, но не контактен из-за тяжелого состояния, поэтому не допрошен, сообщили в СУСК по региону. Ранее источник рассказал РИА Новости, что мужчина находится в реанимации, у него практически отсутствует лицо: нет ни верхней, ни нижней челюсти, глаз. "Подозреваемый в убийстве не контактен, соответственно, не допрошен, в тяжелом состоянии", - сказали РИА Новости в СУСК. Предварительно установлено, что во вторник при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Подозреваемый был задержан, он пытался свести счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.
https://ria.ru/20250304/altay-2003014926.html
завьяловский район
россия
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происшествия, завьяловский район, россия, алтайский край, убийство главы района на алтае
Происшествия, Завьяловский район, Россия, Алтайский край, Убийство главы района на Алтае
Обвиняемого в убийстве главы района на Алтае не смогли допросить

Обвиняемый в убийстве главы района на Алтае находится в тяжелом состоянии

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияНападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
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БАРНАУЛ, 5 мар - РИА Новости. Убийца главы Завьяловского района Алтайского края жив, но не контактен из-за тяжелого состояния, поэтому не допрошен, сообщили в СУСК по региону.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что мужчина находится в реанимации, у него практически отсутствует лицо: нет ни верхней, ни нижней челюсти, глаз.
«
"Подозреваемый в убийстве не контактен, соответственно, не допрошен, в тяжелом состоянии", - сказали РИА Новости в СУСК.
Предварительно установлено, что во вторник при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Подозреваемый был задержан, он пытался свести счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СК раскрыл детали дела об убийстве главы района на Алтае
Вчера, 16:52
 
ПроисшествияЗавьяловский районРоссияАлтайский крайУбийство главы района на Алтае
 
 
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