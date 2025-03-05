Обвиняемого в убийстве главы района на Алтае не смогли допросить
Обвиняемый в убийстве главы района на Алтае находится в тяжелом состоянии
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияНападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
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БАРНАУЛ, 5 мар - РИА Новости. Убийца главы Завьяловского района Алтайского края жив, но не контактен из-за тяжелого состояния, поэтому не допрошен, сообщили в СУСК по региону.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что мужчина находится в реанимации, у него практически отсутствует лицо: нет ни верхней, ни нижней челюсти, глаз.
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"Подозреваемый в убийстве не контактен, соответственно, не допрошен, в тяжелом состоянии", - сказали РИА Новости в СУСК.
Предварительно установлено, что во вторник при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Подозреваемый был задержан, он пытался свести счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.