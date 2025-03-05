https://ria.ru/20250305/ubijtsa-2003130357.html

Обвиняемого в убийстве главы района на Алтае не смогли допросить

Обвиняемого в убийстве главы района на Алтае не смогли допросить - РИА Новости, 05.03.2025

Обвиняемого в убийстве главы района на Алтае не смогли допросить

Убийца главы Завьяловского района Алтайского края жив, но не контактен из-за тяжелого состояния, поэтому не допрошен, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:21:00+03:00

2025-03-05T09:21:00+03:00

2025-03-05T09:21:00+03:00

происшествия

завьяловский район

россия

алтайский край

убийство главы района на алтае

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БАРНАУЛ, 5 мар - РИА Новости. Убийца главы Завьяловского района Алтайского края жив, но не контактен из-за тяжелого состояния, поэтому не допрошен, сообщили в СУСК по региону. Ранее источник рассказал РИА Новости, что мужчина находится в реанимации, у него практически отсутствует лицо: нет ни верхней, ни нижней челюсти, глаз. "Подозреваемый в убийстве не контактен, соответственно, не допрошен, в тяжелом состоянии", - сказали РИА Новости в СУСК. Предварительно установлено, что во вторник при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Подозреваемый был задержан, он пытался свести счеты с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.

https://ria.ru/20250304/altay-2003014926.html

завьяловский район

россия

алтайский край

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Варвара Скокшина

происшествия, завьяловский район, россия, алтайский край, убийство главы района на алтае