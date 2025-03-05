https://ria.ru/20250305/tsur-2003240683.html

Около 1,5 тыс обращений поступило в ЦУР "Бизнес" Подмосковья в 2025 году

Около 1,5 тыс обращений поступило в ЦУР "Бизнес" Подмосковья в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025

Около 1,5 тыс обращений поступило в ЦУР "Бизнес" Подмосковья в 2025 году

С начала 2025 года в ЦУР "Бизнес" Подмосковья поступило 1498 обращений предпринимателей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:24:00+03:00

2025-03-05T16:24:00+03:00

2025-03-05T18:27:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С начала 2025 года в ЦУР "Бизнес" Подмосковья поступило 1498 обращений предпринимателей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Более 91,3% или 1,4 тысячи обращений составил запрос на получение консультаций. 68 (4,5%) обращений — это вопросы, для решения которых потребовалось привлечение профильных специалистов региональных министерств и ведомств", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. Она добавила, что еще 62 (4,1%) обращения — это сложные комплексные задачи. Для их решения необходима координационная работа нескольких ведомств. В связи с этим они переданы в работу Штаба по защите бизнеса при Мининвесте. Она также отметила эффективность работы системы обратной связи ЦУР "Бизнес", которая работает в Московской области уже третий год. Экономический эффект от работы системы в регионе в 2023-2024 годах превысил 7,5 миллиарда рублей, а общая сумма сохраненных инвестиций в регион составила более 98 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250305/uchastki--2003228327.html

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