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Около 1,5 тыс обращений поступило в ЦУР "Бизнес" Подмосковья в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025
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Новости Подмосковья
 
16:24 05.03.2025 (обновлено: 18:27 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tsur-2003240683.html
Около 1,5 тыс обращений поступило в ЦУР "Бизнес" Подмосковья в 2025 году
Около 1,5 тыс обращений поступило в ЦУР "Бизнес" Подмосковья в 2025 году - РИА Новости, 05.03.2025
Около 1,5 тыс обращений поступило в ЦУР "Бизнес" Подмосковья в 2025 году
С начала 2025 года в ЦУР "Бизнес" Подмосковья поступило 1498 обращений предпринимателей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:24:00+03:00
2025-03-05T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С начала 2025 года в ЦУР "Бизнес" Подмосковья поступило 1498 обращений предпринимателей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Более 91,3% или 1,4 тысячи обращений составил запрос на получение консультаций. 68 (4,5%) обращений — это вопросы, для решения которых потребовалось привлечение профильных специалистов региональных министерств и ведомств", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. Она добавила, что еще 62 (4,1%) обращения — это сложные комплексные задачи. Для их решения необходима координационная работа нескольких ведомств. В связи с этим они переданы в работу Штаба по защите бизнеса при Мининвесте. Она также отметила эффективность работы системы обратной связи ЦУР "Бизнес", которая работает в Московской области уже третий год. Экономический эффект от работы системы в регионе в 2023-2024 годах превысил 7,5 миллиарда рублей, а общая сумма сохраненных инвестиций в регион составила более 98 миллиардов рублей.
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московская область (подмосковье), поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Поддержка бизнеса
Около 1,5 тыс обращений поступило в ЦУР "Бизнес" Подмосковья в 2025 году

Порядка 1,5 тысячи обращений поступило в ЦУР "Бизнес" Подмосковья в 2025 году

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С начала 2025 года в ЦУР "Бизнес" Подмосковья поступило 1498 обращений предпринимателей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Более 91,3% или 1,4 тысячи обращений составил запрос на получение консультаций. 68 (4,5%) обращений — это вопросы, для решения которых потребовалось привлечение профильных специалистов региональных министерств и ведомств", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что еще 62 (4,1%) обращения — это сложные комплексные задачи. Для их решения необходима координационная работа нескольких ведомств. В связи с этим они переданы в работу Штаба по защите бизнеса при Мининвесте.
Она также отметила эффективность работы системы обратной связи ЦУР "Бизнес", которая работает в Московской области уже третий год. Экономический эффект от работы системы в регионе в 2023-2024 годах превысил 7,5 миллиарда рублей, а общая сумма сохраненных инвестиций в регион составила более 98 миллиардов рублей.
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