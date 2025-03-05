Около 1,5 тыс обращений поступило в ЦУР "Бизнес" Подмосковья в 2025 году
Порядка 1,5 тысячи обращений поступило в ЦУР "Бизнес" Подмосковья в 2025 году
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. С начала 2025 года в ЦУР "Бизнес" Подмосковья поступило 1498 обращений предпринимателей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Более 91,3% или 1,4 тысячи обращений составил запрос на получение консультаций. 68 (4,5%) обращений — это вопросы, для решения которых потребовалось привлечение профильных специалистов региональных министерств и ведомств", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что еще 62 (4,1%) обращения — это сложные комплексные задачи. Для их решения необходима координационная работа нескольких ведомств. В связи с этим они переданы в работу Штаба по защите бизнеса при Мининвесте.
Она также отметила эффективность работы системы обратной связи ЦУР "Бизнес", которая работает в Московской области уже третий год. Экономический эффект от работы системы в регионе в 2023-2024 годах превысил 7,5 миллиарда рублей, а общая сумма сохраненных инвестиций в регион составила более 98 миллиардов рублей.