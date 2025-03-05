https://ria.ru/20250305/trevoga-2003160286.html

В российских регионах прозвучал учебный сигнал тревоги

В российских регионах прозвучал учебный сигнал тревоги - РИА Новости, 05.03.2025

В российских регионах прозвучал учебный сигнал тревоги

Проверка системы оповещения проходит в России, учебный сигнал тревоги звучит во всех регионах, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:42:00+03:00

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россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Проверка системы оповещения проходит в России, учебный сигнал тревоги звучит во всех регионах, передают корреспонденты РИА Новости. Ранее МЧС РФ сообщало, что 5 марта в регионах РФ включат электросирены и громкоговорители, а по телеканалам и радио пройдет сигнал "Внимание всем!". Сигнал тревоги учебный, в МЧС призвали граждан не волноваться и сохранять спокойствие. Как передают корреспонденты РИА Новости, сигнал тревоги прозвучал. По данным МЧС, специалисты проверяют системы оповещения, которые предназначены для предупреждения населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, дважды в год.

https://ria.ru/20241224/domofony-1990921162.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Плановая проверка системы оповещение об угрозе ЧС В России провели плановую проверку системы оповещения об угрозе ЧС. На кадрах корреспондентов РИА Новости – Грозный, Курск, Петербург. 2025-03-05T11:42 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность