https://ria.ru/20250305/trevoga-2003160286.html
В российских регионах прозвучал учебный сигнал тревоги
В российских регионах прозвучал учебный сигнал тревоги - РИА Новости, 05.03.2025
В российских регионах прозвучал учебный сигнал тревоги
Проверка системы оповещения проходит в России, учебный сигнал тревоги звучит во всех регионах, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:42:00+03:00
2025-03-05T11:42:00+03:00
2025-03-05T12:00:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Проверка системы оповещения проходит в России, учебный сигнал тревоги звучит во всех регионах, передают корреспонденты РИА Новости. Ранее МЧС РФ сообщало, что 5 марта в регионах РФ включат электросирены и громкоговорители, а по телеканалам и радио пройдет сигнал "Внимание всем!". Сигнал тревоги учебный, в МЧС призвали граждан не волноваться и сохранять спокойствие. Как передают корреспонденты РИА Новости, сигнал тревоги прозвучал. По данным МЧС, специалисты проверяют системы оповещения, которые предназначены для предупреждения населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, дважды в год.
https://ria.ru/20241224/domofony-1990921162.html
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Плановая проверка системы оповещение об угрозе ЧС
В России провели плановую проверку системы оповещения об угрозе ЧС. На кадрах корреспондентов РИА Новости – Грозный, Курск, Петербург.
2025-03-05T11:42
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В российских регионах прозвучал учебный сигнал тревоги
Во всех российских регионах включили учебный сигнал тревоги