https://ria.ru/20250305/tramp-2003213436.html

Трамп установил новый рекорд, пишет WSJ

Трамп установил новый рекорд, пишет WSJ - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп установил новый рекорд, пишет WSJ

Президент США Дональд Трамп поставил рекорд длительности обращения лидера к обеим палатам американского конгресса, она составила около 99 минут, пишет газета... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:47:00+03:00

2025-03-05T14:47:00+03:00

2025-03-05T14:47:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

билл клинтон

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил рекорд длительности обращения лидера к обеим палатам американского конгресса, она составила около 99 минут, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на данные проекта American Presidency Project. Ранее Трамп выступил перед американским конгрессом - в обращении, в частности, были затронуты темы обороны и геополитики. "Президент Трамп завершил свою речь незадолго до 23.00 (по местному времени - ред.), что сделало ее самой длинной из когда-либо произнесенных в ходе выступления перед обеими палатами конгресса... Речь продлилась около 1 часа 39 минут", - сообщает газета. В публикации указывается, что Трамп опередил экс-президента США Билла Клинтона, с 2000 года удерживавшего рекорд в 89 минут.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003209816.html

https://ria.ru/20250305/impichment-2003208352.html

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в мире, сша, дональд трамп, билл клинтон