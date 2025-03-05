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Трамп установил новый рекорд, пишет WSJ - РИА Новости, 05.03.2025
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14:47 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003213436.html
Трамп установил новый рекорд, пишет WSJ
Трамп установил новый рекорд, пишет WSJ - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп установил новый рекорд, пишет WSJ
Президент США Дональд Трамп поставил рекорд длительности обращения лидера к обеим палатам американского конгресса, она составила около 99 минут, пишет газета... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:47:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил рекорд длительности обращения лидера к обеим палатам американского конгресса, она составила около 99 минут, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на данные проекта American Presidency Project. Ранее Трамп выступил перед американским конгрессом - в обращении, в частности, были затронуты темы обороны и геополитики. "Президент Трамп завершил свою речь незадолго до 23.00 (по местному времени - ред.), что сделало ее самой длинной из когда-либо произнесенных в ходе выступления перед обеими палатами конгресса... Речь продлилась около 1 часа 39 минут", - сообщает газета. В публикации указывается, что Трамп опередил экс-президента США Билла Клинтона, с 2000 года удерживавшего рекорд в 89 минут.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003209816.html
https://ria.ru/20250305/impichment-2003208352.html
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в мире, сша, дональд трамп, билл клинтон
В мире, США, Дональд Трамп, Билл Клинтон
Трамп установил новый рекорд, пишет WSJ

WSJ: Трамп установил рекорд по времени обращения лидера США к палатам конгресса

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поставил рекорд длительности обращения лидера к обеим палатам американского конгресса, она составила около 99 минут, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на данные проекта American Presidency Project.
Ранее Трамп выступил перед американским конгрессом - в обращении, в частности, были затронуты темы обороны и геополитики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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"Президент Трамп завершил свою речь незадолго до 23.00 (по местному времени - ред.), что сделало ее самой длинной из когда-либо произнесенных в ходе выступления перед обеими палатами конгресса... Речь продлилась около 1 часа 39 минут", - сообщает газета.
В публикации указывается, что Трамп опередил экс-президента США Билла Клинтона, с 2000 года удерживавшего рекорд в 89 минут.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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В миреСШАДональд ТрампБилл Клинтон
 
 
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