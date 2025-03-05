https://ria.ru/20250305/tramp-2003109442.html

Трамп объявил о создании управления по судостроению в Белом доме

Трамп объявил о создании управления по судостроению в Белом доме - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп объявил о создании управления по судостроению в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе объявил о создании нового управления по судостроению в Белом доме с целью ускоренного... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:46:00+03:00

2025-03-05T06:46:00+03:00

2025-03-05T10:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе объявил о создании нового управления по судостроению в Белом доме с целью ускоренного строительства кораблей в стране. "Мы собираемся возродить американскую судостроительную отрасль, включая коммерческое судостроение и военное судостроение. Для этой цели я объявляю сегодня вечером, что мы создадим новое управление по судостроению в Белом доме и предложим специальные налоговые льготы, чтобы вернуть эту отрасль домой в Америку, где ей и место", - сказал глава государства в Капитолии, выступая перед обеими палатами конгресса США. По словам Трампа, США станут строить корабли "очень быстро и очень скоро". "Это окажет огромное влияние на дальнейшее укрепление нашей национальной безопасности", - добавил американский президент.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003107169.html

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в мире, сша, америка, дональд трамп