https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html
Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп
Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп - РИА Новости, 05.03.2025
Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп
Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось до рекордно низкого уровня с приходом новой администрации, заявил в среду президент США Дональд... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось до рекордно низкого уровня с приходом новой администрации, заявил в среду президент США Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу. "С момента вступления в должность моя администрация начала самые масштабные меры пограничного и иммиграционного контроля в истории Америки, и мы быстро достигли самого низкого числа нелегальных пересечений границы за всю историю", - заявил Трамп. Ранее в отчете Службы таможенного и пограничного контроля США сообщалось, что число задержаний нелегальных мигрантов на юго-западной границе США резко снизилось после вступления Трампа в должность американского президента. В день инаугурации 20 января Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп
Трамп: в США снизилось число незаконных пересечений границы мигрантами