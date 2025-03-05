https://ria.ru/20250305/tramp-2003108475.html

Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп

Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп - РИА Новости, 05.03.2025

Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось, заявил Трамп

Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось до рекордно низкого уровня с приходом новой администрации, заявил в среду президент США Дональд... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:24:00+03:00

2025-03-05T06:24:00+03:00

2025-03-05T06:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Число незаконных пересечений границы США мигрантами снизилось до рекордно низкого уровня с приходом новой администрации, заявил в среду президент США Дональд Трамп в своем обращении к конгрессу. "С момента вступления в должность моя администрация начала самые масштабные меры пограничного и иммиграционного контроля в истории Америки, и мы быстро достигли самого низкого числа нелегальных пересечений границы за всю историю", - заявил Трамп. Ранее в отчете Службы таможенного и пограничного контроля США сообщалось, что число задержаний нелегальных мигрантов на юго-западной границе США резко снизилось после вступления Трампа в должность американского президента. В день инаугурации 20 января Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

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в мире, сша, америка, дональд трамп