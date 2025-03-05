https://ria.ru/20250305/tramp-2003107860.html

Трамп пожаловался на негатив против себя в интернете

Трамп пожаловался на негатив против себя в интернете - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп пожаловался на негатив против себя в интернете

Президент США Дональд Трамп заявил, что к нему в интернете относятся хуже, чем к кому-либо еще. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:18:00+03:00

2025-03-05T06:18:00+03:00

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в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что к нему в интернете относятся хуже, чем к кому-либо еще. "Ни к кому в сети не относятся хуже, чем ко мне. Ни к кому", - сказал президент США в ходе выступления в конгрессе. Президент США в ночь на среду (по московскому времени) выступает с обращением к конгрессу. Негатив при этом Трамп уже ощутил, но в офлайне - ряд демократов освистали американского президента, а конгрессмена-демократа Эла Грина после перепалки с Трампом вывели из зала.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003104228.html

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2025

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в мире, сша, дональд трамп