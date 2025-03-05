https://ria.ru/20250305/tramp-2003107860.html
Трамп пожаловался на негатив против себя в интернете
Трамп пожаловался на негатив против себя в интернете - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп пожаловался на негатив против себя в интернете
Президент США Дональд Трамп заявил, что к нему в интернете относятся хуже, чем к кому-либо еще. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:18:00+03:00
2025-03-05T06:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что к нему в интернете относятся хуже, чем к кому-либо еще. "Ни к кому в сети не относятся хуже, чем ко мне. Ни к кому", - сказал президент США в ходе выступления в конгрессе. Президент США в ночь на среду (по московскому времени) выступает с обращением к конгрессу. Негатив при этом Трамп уже ощутил, но в офлайне - ряд демократов освистали американского президента, а конгрессмена-демократа Эла Грина после перепалки с Трампом вывели из зала.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003104228.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пожаловался на негатив против себя в интернете
Трамп заявил, что в интернете к нему относятся хуже, чем к кому-либо еще