https://ria.ru/20250305/tramp-2003107169.html

Трамп пообещал сократить налоги для внутреннего производства

Трамп пообещал сократить налоги для внутреннего производства - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп пообещал сократить налоги для внутреннего производства

Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе пообещал сократить налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:11:00+03:00

2025-03-05T06:11:00+03:00

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сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе пообещал сократить налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности, а также предоставить 100-процентное списание расходов компаний. "Кроме того, в рамках наших налоговых льгот мы хотим сократить налоги на внутреннее производство и на всю обрабатывающую промышленность. А также, как мы делали раньше, мы предоставим стопроцентное списание расходов, которое будет иметь обратную силу с 20 января 2025 года", - сообщил американский президент во время выступления в Капитолии. Трамп добавил, что за последние недели его пребывания у власти было объявлено об инвестициях в США на общую сумму 1,7 триллиона долларов.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003106363.html

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сша, дональд трамп