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Трамп пообещал сократить налоги для внутреннего производства - РИА Новости, 05.03.2025
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06:11 05.03.2025 (обновлено: 10:46 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003107169.html
Трамп пообещал сократить налоги для внутреннего производства
Трамп пообещал сократить налоги для внутреннего производства - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп пообещал сократить налоги для внутреннего производства
Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе пообещал сократить налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей... РИА Новости, 05.03.2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе пообещал сократить налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности, а также предоставить 100-процентное списание расходов компаний. "Кроме того, в рамках наших налоговых льгот мы хотим сократить налоги на внутреннее производство и на всю обрабатывающую промышленность. А также, как мы делали раньше, мы предоставим стопроцентное списание расходов, которое будет иметь обратную силу с 20 января 2025 года", - сообщил американский президент во время выступления в Капитолии. Трамп добавил, что за последние недели его пребывания у власти было объявлено об инвестициях в США на общую сумму 1,7 триллиона долларов.
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
Трамп пообещал сократить налоги для внутреннего производства

Трамп: налоги для внутреннего производства и промышленности будут сокращены

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе пообещал сократить налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности, а также предоставить 100-процентное списание расходов компаний.
"Кроме того, в рамках наших налоговых льгот мы хотим сократить налоги на внутреннее производство и на всю обрабатывающую промышленность. А также, как мы делали раньше, мы предоставим стопроцентное списание расходов, которое будет иметь обратную силу с 20 января 2025 года", - сообщил американский президент во время выступления в Капитолии.
Трамп добавил, что за последние недели его пребывания у власти было объявлено об инвестициях в США на общую сумму 1,7 триллиона долларов.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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