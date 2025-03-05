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Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США - РИА Новости, 05.03.2025
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06:08 05.03.2025 (обновлено: 06:20 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003106818.html
Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США
Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США
Президент США Дональд Трамп пригрозил промышленникам пошлинами за отказ локализовать производство в США, по его словам, в таком случае промышленники будут... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:08:00+03:00
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экономика
сша
америка
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил промышленникам пошлинами за отказ локализовать производство в США, по его словам, в таком случае промышленники будут платить пошлины. "Если вы производите свой продукт не в Америке, при администрации Трампа вы будете платить пошлины, и в некоторых случаях - довольно высокие", - сказал президент США в ходе обращения к конгрессу.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003105903.html
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экономика, сша, америка, дональд трамп
Экономика, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США

Трамп пообещал промышленникам пошлины за отказ локализовать производство в США

© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил промышленникам пошлинами за отказ локализовать производство в США, по его словам, в таком случае промышленники будут платить пошлины.
"Если вы производите свой продукт не в Америке, при администрации Трампа вы будете платить пошлины, и в некоторых случаях - довольно высокие", - сказал президент США в ходе обращения к конгрессу.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп пообещал добиться сбалансированного бюджета США
06:01
 
ЭкономикаСШААмерикаДональд Трамп
 
 
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