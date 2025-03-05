https://ria.ru/20250305/tramp-2003106818.html
Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США
Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США
Президент США Дональд Трамп пригрозил промышленникам пошлинами за отказ локализовать производство в США, по его словам, в таком случае промышленники будут... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T06:08:00+03:00
2025-03-05T06:08:00+03:00
2025-03-05T06:20:00+03:00
экономика
сша
америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003107665_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8adba938288c2c4e97b2210297b47382.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил промышленникам пошлинами за отказ локализовать производство в США, по его словам, в таком случае промышленники будут платить пошлины. "Если вы производите свой продукт не в Америке, при администрации Трампа вы будете платить пошлины, и в некоторых случаях - довольно высокие", - сказал президент США в ходе обращения к конгрессу.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003105903.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003107665_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_c1bd66aac22ea799bfb9debc9edf8976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, америка, дональд трамп
Экономика, США, Америка, Дональд Трамп
Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США
Трамп пообещал промышленникам пошлины за отказ локализовать производство в США