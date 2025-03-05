https://ria.ru/20250305/tramp-2003106818.html

Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США

Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил промышленникам пошлинами за отказ локализовать производство в США, по его словам, в таком случае промышленники будут... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T06:08:00+03:00

2025-03-05T06:08:00+03:00

2025-03-05T06:20:00+03:00

экономика

сша

америка

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003107665_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8adba938288c2c4e97b2210297b47382.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил промышленникам пошлинами за отказ локализовать производство в США, по его словам, в таком случае промышленники будут платить пошлины. "Если вы производите свой продукт не в Америке, при администрации Трампа вы будете платить пошлины, и в некоторых случаях - довольно высокие", - сказал президент США в ходе обращения к конгрессу.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003105903.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, америка, дональд трамп