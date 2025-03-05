https://ria.ru/20250305/tramp-2003105903.html

Трамп пообещал добиться сбалансированного бюджета США

Трамп пообещал добиться сбалансированного бюджета США - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп пообещал добиться сбалансированного бюджета США

Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета... РИА Новости, 05.03.2025

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США. "Сегодня процентные ставки красиво упали, большое, красивое падение. В ближайшем будущем я хочу сделать то, чего не было сделано за 24 года: сбалансировать федеральный бюджет", - заявил американский президент во время выступления в Капитолии. Трамп добавил, что также намерен добиваться снижения государственного долга США за счет привлечения "блестящих, трудолюбивых людей".

https://ria.ru/20250305/tramp-2003105690.html

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в мире, сша, дональд трамп