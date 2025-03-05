https://ria.ru/20250305/tramp-2003104526.html

Трамп раскритиковал демократов за отказ поддерживать его инициативы

Трамп раскритиковал демократов за отказ поддерживать его инициативы - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп раскритиковал демократов за отказ поддерживать его инициативы

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы в конгрессе не поддерживают его инициативы - вне зависимости от их значимости. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы в конгрессе не поддерживают его инициативы - вне зависимости от их значимости. "Это мое пятое подобное выступление перед конгрессом. И снова, глядя на демократов, я понимаю, что нет ничего, что могло бы их порадовать, заставить их улыбнуться, встать или аплодировать. Ничего. Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне - и они все равно не станут аплодировать", - заявил Трамп во время обращения к конгрессу. Президент также подчеркнул, что его администрация добилась значительных успехов, однако представители Демократической партии отказываются признавать достижения его политики.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003104396.html

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в мире, сша, дональд трамп