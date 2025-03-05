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Трамп раскритиковал демократов за отказ поддерживать его инициативы - РИА Новости, 05.03.2025
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05:35 05.03.2025 (обновлено: 10:47 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003104526.html
Трамп раскритиковал демократов за отказ поддерживать его инициативы
Трамп раскритиковал демократов за отказ поддерживать его инициативы - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп раскритиковал демократов за отказ поддерживать его инициативы
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы в конгрессе не поддерживают его инициативы - вне зависимости от их значимости. РИА Новости, 05.03.2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы в конгрессе не поддерживают его инициативы - вне зависимости от их значимости. "Это мое пятое подобное выступление перед конгрессом. И снова, глядя на демократов, я понимаю, что нет ничего, что могло бы их порадовать, заставить их улыбнуться, встать или аплодировать. Ничего. Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне - и они все равно не станут аплодировать", - заявил Трамп во время обращения к конгрессу. Президент также подчеркнул, что его администрация добилась значительных успехов, однако представители Демократической партии отказываются признавать достижения его политики.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп раскритиковал демократов за отказ поддерживать его инициативы

Трамп заявил, что демократы в конгрессе не поддерживают инициативы президента

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы в конгрессе не поддерживают его инициативы - вне зависимости от их значимости.
"Это мое пятое подобное выступление перед конгрессом. И снова, глядя на демократов, я понимаю, что нет ничего, что могло бы их порадовать, заставить их улыбнуться, встать или аплодировать. Ничего. Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, спасти целые нации, остановить преступность на исторически низком уровне - и они все равно не станут аплодировать", - заявил Трамп во время обращения к конгрессу.
Президент также подчеркнул, что его администрация добилась значительных успехов, однако представители Демократической партии отказываются признавать достижения его политики.
Президент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления на совместном заседании Конгресса в Капитолии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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