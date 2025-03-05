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Косметические фабрики столицы нарастили выпуск товаров на 20 процентов - РИА Новости, 05.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:00 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tovary-2003213929.html
Косметические фабрики столицы нарастили выпуск товаров на 20 процентов
Косметические фабрики столицы нарастили выпуск товаров на 20 процентов - РИА Новости, 05.03.2025
Косметические фабрики столицы нарастили выпуск товаров на 20 процентов
За прошлый год московские фабрики нарастили объем выпуска косметической и парфюмерной продукции на 20% по сравнению с результатами 2023 года, сообщил министр... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:00:00+03:00
2025-03-05T15:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
косметика
производство
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. За прошлый год московские фабрики нарастили объем выпуска косметической и парфюмерной продукции на 20% по сравнению с результатами 2023 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что свыше 30 столичных промышленных предприятий производят широкий спектр косметической продукции."Столичные компании активно пользуются механизмами поддержки города, которые позволяют им наращивать производство продукции, расширять ассортимент товаров и осваивать новые рынки. Так, по итогам 2024 года столичные компании нарастили объем производства косметической и парфюмерной продукции почти на 20% по сравнению с результатами 2023 года. В частности, на 32% вырос выпуск средств для ухода за кожей лица", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что промышленники изготовили свыше 34,6 миллиона единиц лосьонов, кремов, специальных уходовых продуктов, а также более 11 миллионов средств для очистки кожи лица.Так, столичная компания "БС БИОТЕК РУС", специализирующаяся на выпуске средств для профессионального использования в эстетической медицине, в прошлом году значительно нарастила объемы производства и расширила свой продуктовый ряд. На предприятии разработали и внедрили в производство 11 новинок. Это стало возможным благодаря установке нового современного оборудования. На сегодняшний день портфель организации содержит 102 продукта, в том числе кремы, сыворотки, маски, пилинги и прочие специализированные средства.По словам директора компании Данилы Королева, за прошлый год компания выросла в продажах на 39% по сравнению с показателями 2023 года. Таких результатов в том числе удалось достичь благодаря увеличению производственных мощностей, наладки производственных процессов, а также тесного сотрудничества со столичными поставщиком, который осуществляет глубокую технологическую поддержку по сырьевым ингредиентам.Он добавил, что компания очень молодая, но несмотря на это она быстро осваивает новые рынки сбыта.Другой московский производитель косметики, ухаживающих средств и красок для волос "БИГ" в 2023 году получил от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства льготный заем в размере 100 миллионов рублей. Эти средства компания инвестировала в закупку сырья, материалов и комплектующих, которые используются при производстве экспортной продукции.
https://ria.ru/20250305/moskva-2003149408.html
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , косметика, производство
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , косметика, Производство
Косметические фабрики столицы нарастили выпуск товаров на 20 процентов

В Москве косметические фабрики увеличили объем выпуска продукции на 20 процентов

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППКосметические фабрики столицы нарастили выпуск товаров на 20 процентов
Косметические фабрики столицы нарастили выпуск товаров на 20 процентов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Косметические фабрики столицы нарастили выпуск товаров на 20 процентов
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. За прошлый год московские фабрики нарастили объем выпуска косметической и парфюмерной продукции на 20% по сравнению с результатами 2023 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он уточнил, что свыше 30 столичных промышленных предприятий производят широкий спектр косметической продукции.
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"Столичные компании активно пользуются механизмами поддержки города, которые позволяют им наращивать производство продукции, расширять ассортимент товаров и осваивать новые рынки. Так, по итогам 2024 года столичные компании нарастили объем производства косметической и парфюмерной продукции почти на 20% по сравнению с результатами 2023 года. В частности, на 32% вырос выпуск средств для ухода за кожей лица", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что промышленники изготовили свыше 34,6 миллиона единиц лосьонов, кремов, специальных уходовых продуктов, а также более 11 миллионов средств для очистки кожи лица.
Так, столичная компания "БС БИОТЕК РУС", специализирующаяся на выпуске средств для профессионального использования в эстетической медицине, в прошлом году значительно нарастила объемы производства и расширила свой продуктовый ряд. На предприятии разработали и внедрили в производство 11 новинок. Это стало возможным благодаря установке нового современного оборудования. На сегодняшний день портфель организации содержит 102 продукта, в том числе кремы, сыворотки, маски, пилинги и прочие специализированные средства.
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По словам директора компании Данилы Королева, за прошлый год компания выросла в продажах на 39% по сравнению с показателями 2023 года. Таких результатов в том числе удалось достичь благодаря увеличению производственных мощностей, наладки производственных процессов, а также тесного сотрудничества со столичными поставщиком, который осуществляет глубокую технологическую поддержку по сырьевым ингредиентам.
Он добавил, что компания очень молодая, но несмотря на это она быстро осваивает новые рынки сбыта.
Другой московский производитель косметики, ухаживающих средств и красок для волос "БИГ" в 2023 году получил от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства льготный заем в размере 100 миллионов рублей. Эти средства компания инвестировала в закупку сырья, материалов и комплектующих, которые используются при производстве экспортной продукции.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесакосметикаПроизводство
 
 
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