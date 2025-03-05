https://ria.ru/20250305/titov-2003092827.html

Плотина из санкций разрушится быстрее, чем строилась, считает Титов

Плотина из санкций разрушится быстрее, чем строилась, считает Титов - РИА Новости, 05.03.2025

Плотина из санкций разрушится быстрее, чем строилась, считает Титов

Плотина из санкций и запретов разрушится быстрее, чем строилась, когда Россия и США достигнут базовых договоренностей, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2025

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2025-03-05T03:10:00+03:00

2025-03-05T03:10:00+03:00

россия

сша

москва

дональд трамп

борис титов

дмитрий песков

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости/Прайм. Плотина из санкций и запретов разрушится быстрее, чем строилась, когда Россия и США достигнут базовых договоренностей, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "С той стороны мы едва ли не каждый день слышим обещания конкретных дат, когда "вот-вот все начнется". К сожалению, жизнь немножко сложнее", - заявил Титов на вопрос о том, можно ли на сегодняшний день в свете возобновившихся контактов РФ и США спрогнозировать сроки начала отмены санкций и с чего в первую очередь снимут ограничения. По его словам, "возможности, несомненно, есть, как есть и потребности, опять же, с обеих сторон". "Рискну предположить, что, когда будут достигнуты базовые договоренности, плотина из санкций и запретов разрушится под напором очень быстро. Быстрее, чем строилась", - указал он. "Мы, к сожалению, не можем сегодня гадать на кофейной гуще, когда и какие санкции будут сняты, это длительный процесс, тем более на днях (президент США Дональд - ред.) Трамп продлил их ещё на год. Вопрос в другом. Кроме официальных, юридически прописанных санкций, есть ещё и общая атмосфера. Многие компании не попадали под санкции и ограничения, но всё равно ушли из России. Многие банки проверяют клиентов из России, не исходя из санкций. Их требования намного выше, чем санкции, они просто вообще прекратили работать с русскими, кем бы они ни были", - сказал Титов. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой. По данным агентства, власти США рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал в вопросе о возможной отмене санкций против России ориентироваться только на официальные заявления и отметил, что пока таких заявлений никто не делал.

https://ria.ru/20250304/titov-2002885671.html

https://ria.ru/20250304/ssha-2002879169.html

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россия, сша, москва, дональд трамп, борис титов, дмитрий песков, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития