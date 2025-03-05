https://ria.ru/20250305/svo-2003282768.html

На Кубани сформирован новый казачий отряд

На Кубани сформирован новый казачий отряд - РИА Новости, 05.03.2025

На Кубани сформирован новый казачий отряд

Для участия в специальной военной операции сформирован новый отряд БАРС-38 "Гроза". Он полностью укомплектован казаками Кубанского казачьего войска. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:32:00+03:00

2025-03-05T19:32:00+03:00

2025-03-05T19:33:00+03:00

российское казачество

российское казачество

краснодар

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Для участия в специальной военной операции сформирован новый отряд БАРС-38 "Гроза". Он полностью укомплектован казаками Кубанского казачьего войска.Новому БАРС-38 "Гроза" присвоено наименование "казачий", отмечает пресс-служба губернатора Краснодарского края."В составе отряда БАРС-38 “Гроза” бойцы будут проходить углубленную подготовку по управлению беспилотными летательными аппаратами. Всего задачи спецоперации выполняют более 9,2 тысячи казаков", – отметил заместитель губернатора Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.На территории специального учебного центра "Кубань" состоялось торжественное мероприятие по отправке казаков-добровольцев в зону проведения СВО. Они прошли соответствующую подготовку под руководством опытных инструкторов, получили необходимую экипировку. На данный момент в специальной военной операции участвуют уже 5 отрядов Кубанского казачьего войска.

https://ria.ru/20250206/dobrovoltsy-1997778807.html

краснодар

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российское казачество, краснодар