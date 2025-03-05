https://ria.ru/20250305/sud-2003090869.html

Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу Мартича на выдворение из России

Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу Мартича на выдворение из России - РИА Новости, 05.03.2025

Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу Мартича на выдворение из России

Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу сербского музыканта и сооснователя группы "Пасош" Петара Мартича на выдворение из России за песню с пропагандой наркотиков, РИА Новости, 05.03.2025

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу сербского музыканта и сооснователя группы "Пасош" Петара Мартича на выдворение из России за песню с пропагандой наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 26 марта", - рассказал собеседник агентства. Никулинский райсуд 11 января 2024 признал Мартича виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и постановил выдворить его из России. Музыканта не стали задерживать, позволив ему самостоятельно покинуть страну. Причиной административного дела стала песня "Насекомое". Полицейские нашли ее на сервисе "Яндекс.Музыка", экспертиза обнаружила в песне "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков". В частности, там используются сленговые слова и выражения, распространенные в наркотической субкультуре и направленные на распространение сведений о способах незаконного использования наркотических средств. Эксперты усмотрели в песне и признаки положительного отношения к наркотикам. Среди них - "конструирование положительного образа девушки лирическоrо героя через ее способность к употреблению значительных объемов наркотического вещества без негативных последствий через представление указанной способности как сверхчеловеческой". Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, продолжительное время проживал в России.

https://ria.ru/20240626/khassani-1955658685.html

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россия, белград (город), московский городской суд, яндекс.музыка