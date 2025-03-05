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Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу Мартича на выдворение из России - РИА Новости, 05.03.2025
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02:35 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/sud-2003090869.html
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу Мартича на выдворение из России
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу Мартича на выдворение из России - РИА Новости, 05.03.2025
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу Мартича на выдворение из России
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу сербского музыканта и сооснователя группы "Пасош" Петара Мартича на выдворение из России за песню с пропагандой наркотиков, РИА Новости, 05.03.2025
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россия
белград (город)
московский городской суд
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу сербского музыканта и сооснователя группы "Пасош" Петара Мартича на выдворение из России за песню с пропагандой наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 26 марта", - рассказал собеседник агентства. Никулинский райсуд 11 января 2024 признал Мартича виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и постановил выдворить его из России. Музыканта не стали задерживать, позволив ему самостоятельно покинуть страну. Причиной административного дела стала песня "Насекомое". Полицейские нашли ее на сервисе "Яндекс.Музыка", экспертиза обнаружила в песне "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков". В частности, там используются сленговые слова и выражения, распространенные в наркотической субкультуре и направленные на распространение сведений о способах незаконного использования наркотических средств. Эксперты усмотрели в песне и признаки положительного отношения к наркотикам. Среди них - "конструирование положительного образа девушки лирическоrо героя через ее способность к употреблению значительных объемов наркотического вещества без негативных последствий через представление указанной способности как сверхчеловеческой". Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, продолжительное время проживал в России.
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россия, белград (город), московский городской суд, яндекс.музыка
Россия, Белград (город), Московский городской суд, Яндекс.Музыка
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу Мартича на выдворение из России

Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу Петара Мартича на выдворение из России

© Фото : соцсети музыкантаМузыкант Петар Мартич
Музыкант Петар Мартич - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : соцсети музыканта
Музыкант Петар Мартич. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу сербского музыканта и сооснователя группы "Пасош" Петара Мартича на выдворение из России за песню с пропагандой наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 26 марта", - рассказал собеседник агентства.
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Никулинский райсуд 11 января 2024 признал Мартича виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и постановил выдворить его из России. Музыканта не стали задерживать, позволив ему самостоятельно покинуть страну.
Причиной административного дела стала песня "Насекомое". Полицейские нашли ее на сервисе "Яндекс.Музыка", экспертиза обнаружила в песне "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков". В частности, там используются сленговые слова и выражения, распространенные в наркотической субкультуре и направленные на распространение сведений о способах незаконного использования наркотических средств.
Эксперты усмотрели в песне и признаки положительного отношения к наркотикам. Среди них - "конструирование положительного образа девушки лирическоrо героя через ее способность к употреблению значительных объемов наркотического вещества без негативных последствий через представление указанной способности как сверхчеловеческой".
Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, продолжительное время проживал в России.
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