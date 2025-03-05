https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html

Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией

Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 05.03.2025

Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией

Великобритания не хочет быть втянутой в войну с Россией в случае отправки на Украину британских военных в качестве так называемого миротворческого контингента,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:48:00+03:00

2025-03-05T17:48:00+03:00

2025-03-05T17:48:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Великобритания не хочет быть втянутой в войну с Россией в случае отправки на Украину британских военных в качестве так называемого миротворческого контингента, заявил в среду британский премьер-министр Кир Стармер. Трансляция велась на сайте парламента. "Это последнее, что кто-либо хочет видеть", - заявил он в парламенте, комментируя возможное втягивание Британии в конфликт с РФ после размещения на Украине "миротворцев". Ранее Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Позднее он заявил, что возможная отправка на Украину европейских военных после заключения мирного соглашения должна быть подкреплена гарантиями безопасности со стороны США. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

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в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер