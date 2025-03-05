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Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html
Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией
Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 05.03.2025
Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией
Великобритания не хочет быть втянутой в войну с Россией в случае отправки на Украину британских военных в качестве так называемого миротворческого контингента,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:48:00+03:00
2025-03-05T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
кир стармер
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Великобритания не хочет быть втянутой в войну с Россией в случае отправки на Украину британских военных в качестве так называемого миротворческого контингента, заявил в среду британский премьер-министр Кир Стармер. Трансляция велась на сайте парламента. "Это последнее, что кто-либо хочет видеть", - заявил он в парламенте, комментируя возможное втягивание Британии в конфликт с РФ после размещения на Украине "миротворцев". Ранее Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Позднее он заявил, что возможная отправка на Украину европейских военных после заключения мирного соглашения должна быть подкреплена гарантиями безопасности со стороны США. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
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в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер
Премьер Великобритании сделал заявление о войне с Россией

Премьер Стармер заявил, что Британия не хочет быть втянутой в войну с Россией

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Великобритания не хочет быть втянутой в войну с Россией в случае отправки на Украину британских военных в качестве так называемого миротворческого контингента, заявил в среду британский премьер-министр Кир Стармер. Трансляция велась на сайте парламента.
"Это последнее, что кто-либо хочет видеть", - заявил он в парламенте, комментируя возможное втягивание Британии в конфликт с РФ после размещения на Украине "миротворцев".
Ранее Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Позднее он заявил, что возможная отправка на Украину европейских военных после заключения мирного соглашения должна быть подкреплена гарантиями безопасности со стороны США.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны
2 марта, 21:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияКир Стармер
 
 
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