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СМИ: США и Украина готовятся подписать соглашение по минеральным ресурсам - РИА Новости, 05.03.2025
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00:30 05.03.2025 (обновлено: 08:47 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ssha-2003120274.html
СМИ: США и Украина готовятся подписать соглашение по минеральным ресурсам
СМИ: США и Украина готовятся подписать соглашение по минеральным ресурсам - РИА Новости, 05.03.2025
СМИ: США и Украина готовятся подписать соглашение по минеральным ресурсам
США и Украина готовятся в течение дня подписать соглашение по минеральным ресурсам, об этом должен объявить американский президент Дональд Трамп, выступая перед РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T00:30:00+03:00
2025-03-05T08:47:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
андрей ермак
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости/Прайм. США и Украина готовятся в течение дня подписать соглашение по минеральным ресурсам, об этом должен объявить американский президент Дональд Трамп, выступая перед конгрессом, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее американский конгрессмен Брайан Фицпатрик по итогам разговора с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком заявил, что соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам будет подписано в скором будущем и приведет к помощи в безопасности Киеву. "Администрация президента США Дональда Трампа и Украина планируют подписать широко обсуждаемое соглашение о полезных ископаемых после провальной встречи в Овальном кабинете в (прошлую - ред.) пятницу", - говорится в сообщении агентства. По данным источников, Трамп заявил своим советникам, что он хочет объявить о подписании соглашения в ходе своего обращения к конгрессу США. Как отметил один из источников, американские чиновники продолжали обсуждать с Киевом заключение сделки по ресурсам, несмотря на перепалку Зеленского и Трампа, и призывали при этом Зеленского принести извинения главе Белого дома. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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сша
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ: США и Украина готовятся подписать соглашение по минеральным ресурсам

Reuters: США и Украина готовятся подписать соглашение по ресурсам в течение дня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости/Прайм. США и Украина готовятся в течение дня подписать соглашение по минеральным ресурсам, об этом должен объявить американский президент Дональд Трамп, выступая перед конгрессом, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее американский конгрессмен Брайан Фицпатрик по итогам разговора с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком заявил, что соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам будет подписано в скором будущем и приведет к помощи в безопасности Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
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"Администрация президента США Дональда Трампа и Украина планируют подписать широко обсуждаемое соглашение о полезных ископаемых после провальной встречи в Овальном кабинете в (прошлую - ред.) пятницу", - говорится в сообщении агентства.
По данным источников, Трамп заявил своим советникам, что он хочет объявить о подписании соглашения в ходе своего обращения к конгрессу США.
Как отметил один из источников, американские чиновники продолжали обсуждать с Киевом заключение сделки по ресурсам, несмотря на перепалку Зеленского и Трампа, и призывали при этом Зеленского принести извинения главе Белого дома.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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