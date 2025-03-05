https://ria.ru/20250305/ssha-2003120274.html

СМИ: США и Украина готовятся подписать соглашение по минеральным ресурсам

СМИ: США и Украина готовятся подписать соглашение по минеральным ресурсам - РИА Новости, 05.03.2025

СМИ: США и Украина готовятся подписать соглашение по минеральным ресурсам

США и Украина готовятся в течение дня подписать соглашение по минеральным ресурсам, об этом должен объявить американский президент Дональд Трамп, выступая перед РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T00:30:00+03:00

2025-03-05T00:30:00+03:00

2025-03-05T08:47:00+03:00

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владимир зеленский

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андрей ермак

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости/Прайм. США и Украина готовятся в течение дня подписать соглашение по минеральным ресурсам, об этом должен объявить американский президент Дональд Трамп, выступая перед конгрессом, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее американский конгрессмен Брайан Фицпатрик по итогам разговора с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком заявил, что соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам будет подписано в скором будущем и приведет к помощи в безопасности Киеву. "Администрация президента США Дональда Трампа и Украина планируют подписать широко обсуждаемое соглашение о полезных ископаемых после провальной встречи в Овальном кабинете в (прошлую - ред.) пятницу", - говорится в сообщении агентства. По данным источников, Трамп заявил своим советникам, что он хочет объявить о подписании соглашения в ходе своего обращения к конгрессу США. Как отметил один из источников, американские чиновники продолжали обсуждать с Киевом заключение сделки по ресурсам, несмотря на перепалку Зеленского и Трампа, и призывали при этом Зеленского принести извинения главе Белого дома. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2002978600.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, мюнхенская конференция по безопасности