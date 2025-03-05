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ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое
ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое - РИА Новости, 05.03.2025
ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое
На южнодонецком направлении противник неоднократно принимал попытки контратаковать освобожденный населенный пункт Бурлацкое, при этом применяя, кроме живой... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:37:00+03:00
2025-03-05T05:37:00+03:00
2025-03-05T05:37:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. На южнодонецком направлении противник неоднократно принимал попытки контратаковать освобожденный населенный пункт Бурлацкое, при этом применяя, кроме живой силы, бронетехнику американского производства - бронетранспортер М113, в итоге противник был уничтожен, об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 394-го полка 5-й армии группировки "Восток" с позывным "Ангел". "Когда мы взяли под контроль Бурлацкое, противник начал предпринимать действия в контратаке. Было 2-3 контратаки, по 3 машины. Заходили - у них (у ВСУ - ред.) М113 (американский бронетранспортер - ред.). Ну - безуспешно", - рассказал командир штурмовиков. По его словам, накануне противник предпринял очередную безуспешную попытку контратаковать освобожденный населенный пункт, используя при этом личный состав в количестве 20 человек и все те же М113. "Пытались зайти - не получилось, только потеряли личный состав. Никакой перспективы, то, что они заходили, я не вижу. Правда, свой личный состав на "мясо" отправили и все. Избавиться от народа хотели", - сказал в завершении военнослужащий с позывным "Ангел" о безуспешных контратаках ВСУ. Ранее, 1 марта, по сообщениям Минобороны РФ, российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР.
https://ria.ru/20250305/minoborony-2003102517.html
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102252.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое
ВСУ безуспешно контратаковали Бурлацкое, используя американские БТР М113