https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003104821.html

ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое

ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое - РИА Новости, 05.03.2025

ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое

На южнодонецком направлении противник неоднократно принимал попытки контратаковать освобожденный населенный пункт Бурлацкое, при этом применяя, кроме живой... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:37:00+03:00

2025-03-05T05:37:00+03:00

2025-03-05T05:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. На южнодонецком направлении противник неоднократно принимал попытки контратаковать освобожденный населенный пункт Бурлацкое, при этом применяя, кроме живой силы, бронетехнику американского производства - бронетранспортер М113, в итоге противник был уничтожен, об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 394-го полка 5-й армии группировки "Восток" с позывным "Ангел". "Когда мы взяли под контроль Бурлацкое, противник начал предпринимать действия в контратаке. Было 2-3 контратаки, по 3 машины. Заходили - у них (у ВСУ - ред.) М113 (американский бронетранспортер - ред.). Ну - безуспешно", - рассказал командир штурмовиков. По его словам, накануне противник предпринял очередную безуспешную попытку контратаковать освобожденный населенный пункт, используя при этом личный состав в количестве 20 человек и все те же М113. "Пытались зайти - не получилось, только потеряли личный состав. Никакой перспективы, то, что они заходили, я не вижу. Правда, свой личный состав на "мясо" отправили и все. Избавиться от народа хотели", - сказал в завершении военнослужащий с позывным "Ангел" о безуспешных контратаках ВСУ. Ранее, 1 марта, по сообщениям Минобороны РФ, российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР.

https://ria.ru/20250305/minoborony-2003102517.html

https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102252.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)