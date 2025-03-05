Рейтинг@Mail.ru
ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003104821.html
ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое
ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое - РИА Новости, 05.03.2025
ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое
На южнодонецком направлении противник неоднократно принимал попытки контратаковать освобожденный населенный пункт Бурлацкое, при этом применяя, кроме живой... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:37:00+03:00
2025-03-05T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. На южнодонецком направлении противник неоднократно принимал попытки контратаковать освобожденный населенный пункт Бурлацкое, при этом применяя, кроме живой силы, бронетехнику американского производства - бронетранспортер М113, в итоге противник был уничтожен, об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 394-го полка 5-й армии группировки "Восток" с позывным "Ангел". "Когда мы взяли под контроль Бурлацкое, противник начал предпринимать действия в контратаке. Было 2-3 контратаки, по 3 машины. Заходили - у них (у ВСУ - ред.) М113 (американский бронетранспортер - ред.). Ну - безуспешно", - рассказал командир штурмовиков. По его словам, накануне противник предпринял очередную безуспешную попытку контратаковать освобожденный населенный пункт, используя при этом личный состав в количестве 20 человек и все те же М113. "Пытались зайти - не получилось, только потеряли личный состав. Никакой перспективы, то, что они заходили, я не вижу. Правда, свой личный состав на "мясо" отправили и все. Избавиться от народа хотели", - сказал в завершении военнослужащий с позывным "Ангел" о безуспешных контратаках ВСУ. Ранее, 1 марта, по сообщениям Минобороны РФ, российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР.
https://ria.ru/20250305/minoborony-2003102517.html
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102252.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ безуспешно пытались контратаковать Бурлацкое

ВСУ безуспешно контратаковали Бурлацкое, используя американские БТР М113

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. На южнодонецком направлении противник неоднократно принимал попытки контратаковать освобожденный населенный пункт Бурлацкое, при этом применяя, кроме живой силы, бронетехнику американского производства - бронетранспортер М113, в итоге противник был уничтожен, об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 394-го полка 5-й армии группировки "Восток" с позывным "Ангел".
"Когда мы взяли под контроль Бурлацкое, противник начал предпринимать действия в контратаке. Было 2-3 контратаки, по 3 машины. Заходили - у них (у ВСУ - ред.) М113 (американский бронетранспортер - ред.). Ну - безуспешно", - рассказал командир штурмовиков.
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Экипаж Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье
05:10
По его словам, накануне противник предпринял очередную безуспешную попытку контратаковать освобожденный населенный пункт, используя при этом личный состав в количестве 20 человек и все те же М113.
"Пытались зайти - не получилось, только потеряли личный состав. Никакой перспективы, то, что они заходили, я не вижу. Правда, свой личный состав на "мясо" отправили и все. Избавиться от народа хотели", - сказал в завершении военнослужащий с позывным "Ангел" о безуспешных контратаках ВСУ.
Ранее, 1 марта, по сообщениям Минобороны РФ, российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала