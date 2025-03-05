https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102252.html

Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке

Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 05.03.2025

Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке

Артиллеристы 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T05:07:00+03:00

2025-03-05T05:07:00+03:00

2025-03-05T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Артиллеристы 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили укрепленные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. Уточняется, что в результате воздушной разведки были определены координаты и местоположение ВСУ, после чего информация была передана на командный пункт артиллерии. "Получив координаты целей, расчеты пушек "Гиацинт-Б" выполнили наводку по координатам целей и беглым огнём поразили их на расстоянии свыше 20 километров", - дополнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101969.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)