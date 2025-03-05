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Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 05.03.2025
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05:07 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102252.html
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 05.03.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке
Артиллеристы 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:07:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Артиллеристы 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили укрепленные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. Уточняется, что в результате воздушной разведки были определены координаты и местоположение ВСУ, после чего информация была передана на командный пункт артиллерии. "Получив координаты целей, расчеты пушек "Гиацинт-Б" выполнили наводку по координатам целей и беглым огнём поразили их на расстоянии свыше 20 километров", - дополнили в оборонном ведомстве.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке

Минобороны: артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском участке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Артиллеристы 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и пехоту ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили укрепленные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО.
Уточняется, что в результате воздушной разведки были определены координаты и местоположение ВСУ, после чего информация была передана на командный пункт артиллерии.
"Получив координаты целей, расчеты пушек "Гиацинт-Б" выполнили наводку по координатам целей и беглым огнём поразили их на расстоянии свыше 20 километров", - дополнили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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