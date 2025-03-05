https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101969.html
Поселок Бурлацкое в ДНР был полностью занят боевиками ВСУ
Поселок Бурлацкое в ДНР был полностью занят боевиками ВСУ - РИА Новости, 05.03.2025
Поселок Бурлацкое в ДНР был полностью занят боевиками ВСУ
На Южнодонецком направлении в населенном пункте Бурлацкое при его освобождении отсутствовали мирные жители, поселок был полностью оккупирован боевиками ВСУ, об... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:05:00+03:00
2025-03-05T05:05:00+03:00
2025-03-05T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. На Южнодонецком направлении в населенном пункте Бурлацкое при его освобождении отсутствовали мирные жители, поселок был полностью оккупирован боевиками ВСУ, об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 394-го полка 5-й армии группировки "Восток" с позывным Ангел. "Село Бурлацкое было полностью под контролем ВСУ. Про местных жителей не знаю. Контактов (с мирными жителями. — Прим. ред.) у меня не было — как где-то поблизости, так мы не встречали, я не слышал", — рассказал командир штурмовиков. По его словам, даже если бы мирных жителей обнаружили в населенном пункте, то незамедлительно поступила бы команда на их эвакуацию. "Может, националисты увезли — не знаю", — добавил военнослужащий. Ранее, 1 марта, по сообщениям Минобороны России, российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР.
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101232.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Поселок Бурлацкое в ДНР был полностью занят боевиками ВСУ
Боевики ВСУ полностью заняли поселок Бурлацкое, в нем не было мирных жителей