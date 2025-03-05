Рейтинг@Mail.ru
Поселок Бурлацкое в ДНР был полностью занят боевиками ВСУ - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 05.03.2025 (обновлено: 12:44 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101969.html
Поселок Бурлацкое в ДНР был полностью занят боевиками ВСУ
Поселок Бурлацкое в ДНР был полностью занят боевиками ВСУ - РИА Новости, 05.03.2025
Поселок Бурлацкое в ДНР был полностью занят боевиками ВСУ
На Южнодонецком направлении в населенном пункте Бурлацкое при его освобождении отсутствовали мирные жители, поселок был полностью оккупирован боевиками ВСУ, об... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T05:05:00+03:00
2025-03-05T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. На Южнодонецком направлении в населенном пункте Бурлацкое при его освобождении отсутствовали мирные жители, поселок был полностью оккупирован боевиками ВСУ, об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 394-го полка 5-й армии группировки "Восток" с позывным Ангел. "Село Бурлацкое было полностью под контролем ВСУ. Про местных жителей не знаю. Контактов (с мирными жителями. — Прим. ред.) у меня не было — как где-то поблизости, так мы не встречали, я не слышал", — рассказал командир штурмовиков. По его словам, даже если бы мирных жителей обнаружили в населенном пункте, то незамедлительно поступила бы команда на их эвакуацию. "Может, националисты увезли — не знаю", — добавил военнослужащий. Ранее, 1 марта, по сообщениям Минобороны России, российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР.
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101232.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Поселок Бурлацкое в ДНР был полностью занят боевиками ВСУ

Боевики ВСУ полностью заняли поселок Бурлацкое, в нем не было мирных жителей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. На Южнодонецком направлении в населенном пункте Бурлацкое при его освобождении отсутствовали мирные жители, поселок был полностью оккупирован боевиками ВСУ, об этом сообщил РИА Новости командир штурмового взвода 394-го полка 5-й армии группировки "Восток" с позывным Ангел.
"Село Бурлацкое было полностью под контролем ВСУ. Про местных жителей не знаю. Контактов (с мирными жителями. — Прим. ред.) у меня не было — как где-то поблизости, так мы не встречали, я не слышал", — рассказал командир штурмовиков.
По его словам, даже если бы мирных жителей обнаружили в населенном пункте, то незамедлительно поступила бы команда на их эвакуацию.
"Может, националисты увезли — не знаю", — добавил военнослужащий.
Ранее, 1 марта, по сообщениям Минобороны России, российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
ВС России выявили слабые места системы РЭБ ВСУ в Запорожской области
04:54
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала