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Штурмовики рассказали подробности освобождения Бурлацкого в ДНР - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:56 05.03.2025 (обновлено: 05:01 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101525.html
Штурмовики рассказали подробности освобождения Бурлацкого в ДНР
Штурмовики рассказали подробности освобождения Бурлацкого в ДНР - РИА Новости, 05.03.2025
Штурмовики рассказали подробности освобождения Бурлацкого в ДНР
Штурмовики 394-го полка 5-й армии группировки "Восток", действующие на южно-донецком направлении рассказали РИА Новости подробности освобождения населенного... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:56:00+03:00
2025-03-05T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
литва
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Штурмовики 394-го полка 5-й армии группировки "Восток", действующие на южно-донецком направлении рассказали РИА Новости подробности освобождения населенного пункта Бурлацкое в ДНР. "Задача была взять населенный пункт Бурлацкое, а именно - взять первые два дома. Мы пришли, закрепились в первых двух домах, ожидали нашего подкрепления. На следующий день приехало две коробочки, высадило пехоту и начали мы работать", - сообщил командир штурмового взвода с позывным "Ангел". По его словам, противник укреплялся и в домах, и возле домов, сооружая небольшие окопы. Также при штурме населенного пункта противник применял по российским войскам большое количество БПЛА, в том числе и известный дрон "Баба-Яга". "На двух "бэхах" (боевая машина пехоты - ред.) заезжали, заводили пехоту, с "бэх" отрабатывали по противнику. Повезло нам, что туман еще был. Вот заехали, нормально отработали, пехоту выгрузили, пехота пошла дальше зачищать дома", - добавил наводчик-оператор боевой машины пехоты с позывным "Бука". По словам штурмовиков, подразделения противотанковых управляемых ракет перекрывало доступ к населенному пункту с флангов. "Мы работаем на дистанции, мы работаем с тяжелым вооружением и прикрываем группы, которые заходят и работают уже внутри", - пояснил командир взвода ПТУР с позывным "Панда". Штурмовик уточнил, что противник в целом оказывал сопротивление, предпринимая неоднократные попытки контратак, но по итогу начал убегать. В ходе освобождения были взяты трофеи противника, среди которых FPV- дрон с украинской символикой, атаковавший российских штурмовиков, ручной гранатомет натовского образца, автомобильный номерной знак Литвы и самое необычное - пустой пулеметный магазин с надписью на русском языке "У смерти красивая улыбка, жаль, что её никто не видит". Один из военнослужащих, участвующий в освобождении Бурлацкого, подчеркнул, что после закрепления в населенном пункте готовится плацдарм для дальнейшего продвижения. "Бурлацкое взяли, нам до границы (ДНР - ред.) остается совсем ничего", - сказал в завершении командир взвода штурмовиков. Ранее, 1 марта, по сообщениям Минобороны РФ, российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР.
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101232.html
https://ria.ru/20250305/miny-2003093158.html
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литва
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литва, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Литва, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовики рассказали подробности освобождения Бурлацкого в ДНР

Боевики ВСУ укреплялись в домах и возле них в Бурлацком в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Штурмовики 394-го полка 5-й армии группировки "Восток", действующие на южно-донецком направлении рассказали РИА Новости подробности освобождения населенного пункта Бурлацкое в ДНР.
"Задача была взять населенный пункт Бурлацкое, а именно - взять первые два дома. Мы пришли, закрепились в первых двух домах, ожидали нашего подкрепления. На следующий день приехало две коробочки, высадило пехоту и начали мы работать", - сообщил командир штурмового взвода с позывным "Ангел".
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По его словам, противник укреплялся и в домах, и возле домов, сооружая небольшие окопы. Также при штурме населенного пункта противник применял по российским войскам большое количество БПЛА, в том числе и известный дрон "Баба-Яга".
"На двух "бэхах" (боевая машина пехоты - ред.) заезжали, заводили пехоту, с "бэх" отрабатывали по противнику. Повезло нам, что туман еще был. Вот заехали, нормально отработали, пехоту выгрузили, пехота пошла дальше зачищать дома", - добавил наводчик-оператор боевой машины пехоты с позывным "Бука".
По словам штурмовиков, подразделения противотанковых управляемых ракет перекрывало доступ к населенному пункту с флангов. "Мы работаем на дистанции, мы работаем с тяжелым вооружением и прикрываем группы, которые заходят и работают уже внутри", - пояснил командир взвода ПТУР с позывным "Панда".
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Штурмовик уточнил, что противник в целом оказывал сопротивление, предпринимая неоднократные попытки контратак, но по итогу начал убегать.
В ходе освобождения были взяты трофеи противника, среди которых FPV- дрон с украинской символикой, атаковавший российских штурмовиков, ручной гранатомет натовского образца, автомобильный номерной знак Литвы и самое необычное - пустой пулеметный магазин с надписью на русском языке "У смерти красивая улыбка, жаль, что её никто не видит".
Один из военнослужащих, участвующий в освобождении Бурлацкого, подчеркнул, что после закрепления в населенном пункте готовится плацдарм для дальнейшего продвижения.
"Бурлацкое взяли, нам до границы (ДНР - ред.) остается совсем ничего", - сказал в завершении командир взвода штурмовиков.
Ранее, 1 марта, по сообщениям Минобороны РФ, российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеЛитваДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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