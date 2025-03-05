https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101525.html

Штурмовики рассказали подробности освобождения Бурлацкого в ДНР

Штурмовики рассказали подробности освобождения Бурлацкого в ДНР - РИА Новости, 05.03.2025

Штурмовики рассказали подробности освобождения Бурлацкого в ДНР

Штурмовики 394-го полка 5-й армии группировки "Восток", действующие на южно-донецком направлении рассказали РИА Новости подробности освобождения населенного... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:56:00+03:00

2025-03-05T04:56:00+03:00

2025-03-05T05:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

литва

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Штурмовики 394-го полка 5-й армии группировки "Восток", действующие на южно-донецком направлении рассказали РИА Новости подробности освобождения населенного пункта Бурлацкое в ДНР. "Задача была взять населенный пункт Бурлацкое, а именно - взять первые два дома. Мы пришли, закрепились в первых двух домах, ожидали нашего подкрепления. На следующий день приехало две коробочки, высадило пехоту и начали мы работать", - сообщил командир штурмового взвода с позывным "Ангел". По его словам, противник укреплялся и в домах, и возле домов, сооружая небольшие окопы. Также при штурме населенного пункта противник применял по российским войскам большое количество БПЛА, в том числе и известный дрон "Баба-Яга". "На двух "бэхах" (боевая машина пехоты - ред.) заезжали, заводили пехоту, с "бэх" отрабатывали по противнику. Повезло нам, что туман еще был. Вот заехали, нормально отработали, пехоту выгрузили, пехота пошла дальше зачищать дома", - добавил наводчик-оператор боевой машины пехоты с позывным "Бука". По словам штурмовиков, подразделения противотанковых управляемых ракет перекрывало доступ к населенному пункту с флангов. "Мы работаем на дистанции, мы работаем с тяжелым вооружением и прикрываем группы, которые заходят и работают уже внутри", - пояснил командир взвода ПТУР с позывным "Панда". Штурмовик уточнил, что противник в целом оказывал сопротивление, предпринимая неоднократные попытки контратак, но по итогу начал убегать. В ходе освобождения были взяты трофеи противника, среди которых FPV- дрон с украинской символикой, атаковавший российских штурмовиков, ручной гранатомет натовского образца, автомобильный номерной знак Литвы и самое необычное - пустой пулеметный магазин с надписью на русском языке "У смерти красивая улыбка, жаль, что её никто не видит". Один из военнослужащих, участвующий в освобождении Бурлацкого, подчеркнул, что после закрепления в населенном пункте готовится плацдарм для дальнейшего продвижения. "Бурлацкое взяли, нам до границы (ДНР - ред.) остается совсем ничего", - сказал в завершении командир взвода штурмовиков. Ранее, 1 марта, по сообщениям Минобороны РФ, российские военные взяли под контроль село Скудное и поселок Бурлацкое в ДНР.

https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101232.html

https://ria.ru/20250305/miny-2003093158.html

https://ria.ru/20250305/obstrel-2003085265.html

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литва, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)