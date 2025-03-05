https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003101232.html

ВС России выявили слабые места системы РЭБ ВСУ в Запорожской области

ВС России выявили слабые места системы РЭБ ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.03.2025

ВС России выявили слабые места системы РЭБ ВСУ в Запорожской области

Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России выявил слабые места в системе радиоэлектронной борьбы украинских боевиков на запорожском... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T04:54:00+03:00

2025-03-05T04:54:00+03:00

2025-03-05T05:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ТОКМАК, 5 мар - РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России выявил слабые места в системе радиоэлектронной борьбы украинских боевиков на запорожском направлении и атакует цели в тылу противника, рассказал РИА Новости старший расчета с позывным "Москва". Ранее расчет БПЛА под руководством "Москвы" смог завести ударный дрон в тыл ВСУ в районе города Орехов и сейчас контролирует участок дороги, по которой проходит снабжение частей украинских боевиков и перемещение техники. "Уже есть успехи. Можем работать по югу Орехова (тыловой город в Запорожской области под контролем ВСУ - ред.)... за счет нашего продвижения вглубь нам удалось прощупать слабые места в эшелонированной обороне противника, слабые места в системах РЭБ. Наши крайние полеты для противника стали большим сюрпризом", - сообщил РИА Новости старший расчета ударных БПЛА с позывным "Москва". Он отметил, что по полученным их расчётами разведданным украинские боевики провели крупную ротацию на одном из участков линии соприкосновения в Запорожской области. Это может означать подготовку к попытке атаковать позиции ВС РФ. "Сейчас приоритет нашей работы на обрубание логистики, уничтожение орудий и техники. Готовимся срывать планы (противника - ред.)", - подчеркнул "Москва" . Также он отметил, что в настоящее время идёт подготовка новых операторов ударных БПЛА.

https://ria.ru/20250305/vzryvy-2003091175.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины