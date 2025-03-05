https://ria.ru/20250305/soveschanie-2003241617.html
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция - РИА Новости, 05.03.2025
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:27:00+03:00
2025-03-05T16:27:00+03:00
2025-03-05T16:27:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
россия
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Путин на совещании с членами Правительства
Путин на совещании с членами Правительства
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РИА Новости
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4.7
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
2025-03-05T16:27
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PT66M44S
Путин проводит совещание с правительством. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.