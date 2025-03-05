https://ria.ru/20250305/soglashenie-2003247556.html

Минск и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в импортозамещении ПО

Минск и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в импортозамещении ПО - РИА Новости, 05.03.2025

Минск и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в импортозамещении ПО

Белоруссия и Россия подписали в среду в Минске соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения программного обеспечения, сообщает госагентство Белта. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:13:00+03:00

2025-03-05T17:13:00+03:00

2025-03-05T17:13:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

минск

москва

белоруссия

россия

технологии

по (программное обеспечение)

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали в среду в Минске соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения программного обеспечения, сообщает госагентство Белта. Подписи под документом поставили с белорусской стороны заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова, директор ОАО "Гипросвязь" Антон Алексеев и директор ООО "ФП Трейд" Сергей Войнич, с российской - главный коммерческий директор "Группа Астра" Николай Прянишников. Отмечается, что цель соглашения - сотрудничество в сфере импортозамещения программного обеспечения, развитие цифровой индустрии обеих стран, а также укрепление белорусско-российского взаимодействия в сфере цифровизации. Соглашение предполагает сотрудничество по развитию отношений в сфере цифровизации и поддержки цифровой индустрии, а также обмен опытом и разработку совместных рекомендаций по импортозамещению, в том числе организацию дискуссионной площадки по обсуждению проектов импортозамещения программного обеспечения. Кроме того, компании будут работать в образовательной сфере, включая реализацию просветительских и образовательных проектов по внедрению продукции российской компании.

https://ria.ru/20250228/germanova-2002324648.html

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минск

москва

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

минск, москва, белоруссия, россия, технологии, по (программное обеспечение)