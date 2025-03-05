https://ria.ru/20250305/soglashenie-2003247556.html
Минск и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в импортозамещении ПО
Минск и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в импортозамещении ПО - РИА Новости, 05.03.2025
Минск и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в импортозамещении ПО
Белоруссия и Россия подписали в среду в Минске соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения программного обеспечения, сообщает госагентство Белта. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:13:00+03:00
2025-03-05T17:13:00+03:00
2025-03-05T17:13:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
минск
москва
белоруссия
россия
технологии
по (программное обеспечение)
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали в среду в Минске соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения программного обеспечения, сообщает госагентство Белта. Подписи под документом поставили с белорусской стороны заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова, директор ОАО "Гипросвязь" Антон Алексеев и директор ООО "ФП Трейд" Сергей Войнич, с российской - главный коммерческий директор "Группа Астра" Николай Прянишников. Отмечается, что цель соглашения - сотрудничество в сфере импортозамещения программного обеспечения, развитие цифровой индустрии обеих стран, а также укрепление белорусско-российского взаимодействия в сфере цифровизации. Соглашение предполагает сотрудничество по развитию отношений в сфере цифровизации и поддержки цифровой индустрии, а также обмен опытом и разработку совместных рекомендаций по импортозамещению, в том числе организацию дискуссионной площадки по обсуждению проектов импортозамещения программного обеспечения. Кроме того, компании будут работать в образовательной сфере, включая реализацию просветительских и образовательных проектов по внедрению продукции российской компании.
https://ria.ru/20250228/germanova-2002324648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, москва, белоруссия, россия, технологии, по (программное обеспечение)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Минск, Москва, Белоруссия, Россия, Технологии, ПО (программное обеспечение)
Минск и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в импортозамещении ПО
Россия и Белоруссия будут сотрудничать в сфере импортозамещения ПО
МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали в среду в Минске соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения программного обеспечения, сообщает госагентство Белта.
Подписи под документом поставили с белорусской стороны заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова, директор ОАО "Гипросвязь" Антон Алексеев и директор ООО "ФП Трейд" Сергей Войнич, с российской - главный коммерческий директор "Группа Астра" Николай Прянишников.
Отмечается, что цель соглашения - сотрудничество в сфере импортозамещения программного обеспечения, развитие цифровой индустрии обеих стран, а также укрепление белорусско-российского взаимодействия в сфере цифровизации.
Соглашение предполагает сотрудничество по развитию отношений в сфере цифровизации и поддержки цифровой индустрии, а также обмен опытом и разработку совместных рекомендаций по импортозамещению, в том числе организацию дискуссионной площадки по обсуждению проектов импортозамещения программного обеспечения. Кроме того, компании будут работать в образовательной сфере, включая реализацию просветительских и образовательных проектов по внедрению продукции российской компании.