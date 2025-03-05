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В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет
В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет - РИА Новости, 05.03.2025
В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новой даты подписания соглашения с Киевом о совместной разработке украинских недр пока нет. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:37:00+03:00
2025-03-05T01:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новой даты подписания соглашения с Киевом о совместной разработке украинских недр пока нет."Подписания пока не запланировано", — цитирует Бессента телеканал Fox.Сделка не была подписана в минувшую пятницу после того, как президент США Дональд Трамп отчитал Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме. Агентство Рейтер сообщило, что сделка может быть подписана в ближайшие дни.Зеленский во вторник выразил досаду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пошла "не так", а также высказал готовность к переговорам под "сильным руководством" главы Белого дома для достижения мира. При этом он так и не принес извинения, но заявил о готовности к скорейшему началу переговоров для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250304/sdelka-2002867214.html
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Дональд Трамп
В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет
Глава Минфина США Бессент: новой даты подписания соглашения с Киевом пока нет