https://ria.ru/20250305/soglashenie-2003088269.html

В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет

В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет - РИА Новости, 05.03.2025

В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новой даты подписания соглашения с Киевом о совместной разработке украинских недр пока нет. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T01:37:00+03:00

2025-03-05T01:37:00+03:00

2025-03-05T08:05:00+03:00

в мире

сша

киев

владимир зеленский

скотт бессент

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новой даты подписания соглашения с Киевом о совместной разработке украинских недр пока нет."Подписания пока не запланировано", — цитирует Бессента телеканал Fox.Сделка не была подписана в минувшую пятницу после того, как президент США Дональд Трамп отчитал Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме. Агентство Рейтер сообщило, что сделка может быть подписана в ближайшие дни.Зеленский во вторник выразил досаду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пошла "не так", а также высказал готовность к переговорам под "сильным руководством" главы Белого дома для достижения мира. При этом он так и не принес извинения, но заявил о готовности к скорейшему началу переговоров для урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250304/sdelka-2002867214.html

https://ria.ru/20250301/bessent-2002382688.html

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп