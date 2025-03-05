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В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет - РИА Новости, 05.03.2025
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01:37 05.03.2025 (обновлено: 08:05 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/soglashenie-2003088269.html
В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет
В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет - РИА Новости, 05.03.2025
В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новой даты подписания соглашения с Киевом о совместной разработке украинских недр пока нет. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T01:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новой даты подписания соглашения с Киевом о совместной разработке украинских недр пока нет."Подписания пока не запланировано", — цитирует Бессента телеканал Fox.Сделка не была подписана в минувшую пятницу после того, как президент США Дональд Трамп отчитал Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме. Агентство Рейтер сообщило, что сделка может быть подписана в ближайшие дни.Зеленский во вторник выразил досаду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пошла "не так", а также высказал готовность к переговорам под "сильным руководством" главы Белого дома для достижения мира. При этом он так и не принес извинения, но заявил о готовности к скорейшему началу переговоров для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250304/sdelka-2002867214.html
https://ria.ru/20250301/bessent-2002382688.html
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Дональд Трамп
В Минфине США заявили, что новой даты подписания соглашения с Киевом нет

Глава Минфина США Бессент: новой даты подписания соглашения с Киевом пока нет

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новой даты подписания соглашения с Киевом о совместной разработке украинских недр пока нет.
«
"Подписания пока не запланировано", — цитирует Бессента телеканал Fox.
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Конгрессмен анонсировал подписание сорванной сделки с Украиной
Вчера, 00:40
Сделка не была подписана в минувшую пятницу после того, как президент США Дональд Трамп отчитал Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме. Агентство Рейтер сообщило, что сделка может быть подписана в ближайшие дни.
Зеленский во вторник выразил досаду, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пошла "не так", а также высказал готовность к переговорам под "сильным руководством" главы Белого дома для достижения мира. При этом он так и не принес извинения, но заявил о готовности к скорейшему началу переговоров для урегулирования конфликта.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Глава Минфина США прокомментировал перепалку с Трампом
1 марта, 01:13
 
В миреСШАКиевВладимир ЗеленскийСкотт БессентДональд Трамп
 
 
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