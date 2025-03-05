https://ria.ru/20250305/sherstobitov-2003293048.html

Умер режиссер Илья Шерстобитов

Умер режиссер Илья Шерстобитов - РИА Новости, 05.03.2025

Умер режиссер Илья Шерстобитов

Режиссер Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет, сообщили в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР). РИА Новости, 05.03.2025

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Режиссер Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет, сообщили в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР). "Пятого марта на 49-м году ушел из жизни наш коллега - талантливый режиссер, сценарист, кинопродюсер Илья Шерстобитов", - говорится в сообщении на сайте ГИТР. Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры в Институте кино и телевидения. Он очень любил своих студентов, а они любили его в ответ, подчеркнули в ГИТР. "В нашей памяти он навсегда останется добрым другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером", - отмечается в некрологе. ГИТР принес соболезнования родным и близким режиссера. Шерстобитов родился в 1976 году. В качестве режиссера он снял комедию "Каникулы президента", фильм "Шаги" и сериал "На правах матери".

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