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Умер режиссер Илья Шерстобитов - РИА Новости, 05.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:18 05.03.2025 (обновлено: 21:24 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/sherstobitov-2003293048.html
Умер режиссер Илья Шерстобитов
Умер режиссер Илья Шерстобитов - РИА Новости, 05.03.2025
Умер режиссер Илья Шерстобитов
Режиссер Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет, сообщили в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР). РИА Новости, 05.03.2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Режиссер Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет, сообщили в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР). "Пятого марта на 49-м году ушел из жизни наш коллега - талантливый режиссер, сценарист, кинопродюсер Илья Шерстобитов", - говорится в сообщении на сайте ГИТР. Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры в Институте кино и телевидения. Он очень любил своих студентов, а они любили его в ответ, подчеркнули в ГИТР. "В нашей памяти он навсегда останется добрым другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером", - отмечается в некрологе. ГИТР принес соболезнования родным и близким режиссера. Шерстобитов родился в 1976 году. В качестве режиссера он снял комедию "Каникулы президента", фильм "Шаги" и сериал "На правах матери".
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Культура, Россия
Умер режиссер Илья Шерстобитов

Режиссер фильма "Каникулы президента" Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет

© Фото : Илья Шерстобитов/ВКонтактеИлья Шерстобитов
Илья Шерстобитов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Илья Шерстобитов/ВКонтакте
Илья Шерстобитов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Режиссер Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет, сообщили в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР).
"Пятого марта на 49-м году ушел из жизни наш коллега - талантливый режиссер, сценарист, кинопродюсер Илья Шерстобитов", - говорится в сообщении на сайте ГИТР.
Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры в Институте кино и телевидения. Он очень любил своих студентов, а они любили его в ответ, подчеркнули в ГИТР.
"В нашей памяти он навсегда останется добрым другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером", - отмечается в некрологе.
ГИТР принес соболезнования родным и близким режиссера.
Шерстобитов родился в 1976 году. В качестве режиссера он снял комедию "Каникулы президента", фильм "Шаги" и сериал "На правах матери".
 
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