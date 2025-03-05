https://ria.ru/20250305/shahmaty-2003277049.html

В Рязанской области планируют сделать шахматы одним из базовых видов спорта

В Рязанской области планируют сделать шахматы одним из базовых видов спорта - РИА Новости, 05.03.2025

В Рязанской области планируют сделать шахматы одним из базовых видов спорта

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о намерении сделать шахматы одним из базовых видов спорта в школах региона и планах по открытию новых клубов. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:06:00+03:00

2025-03-05T19:06:00+03:00

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рязанская область

рязань

павел малков

сергей карякин

шахматы

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РЯЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о намерении сделать шахматы одним из базовых видов спорта в школах региона и планах по открытию новых клубов. "В Рязанской области занимаются шахматами более 10 тысяч человек… Планируем, что шахматы станут одним из базовых видов спорта в школах региона. Главное, у нас есть неравнодушные люди, готовые развивать этот замечательный вид спорта, а мы со своей стороны будем во всём им помогать", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам главы региона, они вместе с сенатором, гроссмейстером Сергеем Карякиным посетили шахматный клуб в Рязани, для которого в 2023 году нашли помещение и выделили средства из резервного фонда на ремонт. Сегодня здесь созданы все условия для юных спортсменов и тренеров. Воспитанники клуба участвуют в соревнованиях и занимают призовые места. "Сергей Александрович сыграл две партии в блиц с воспитанником клуба Богданом Батиным. Богдан загадал такое желание на "Елке желаний" - сыграть в шахматы с гроссмейстером. Несмотря на девятилетний возраст, у мальчика уже первый юношеский разряд", - подчеркнул Малков. Он отметил, что власти обсудили с сенатором планы по открытию новых клубов, проведению турниров и соревнований.

https://ria.ru/20250304/sportploschadki-2002981061.html

https://ria.ru/20241212/malkov-1988752468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рязань, павел малков, сергей карякин, шахматы