В Рязанской области планируют сделать шахматы одним из базовых видов спорта
Малков: шахматы станут одним из базовых видов спорта в школах Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о намерении сделать шахматы одним из базовых видов спорта в школах региона и планах по открытию новых клубов.
"В Рязанской области занимаются шахматами более 10 тысяч человек… Планируем, что шахматы станут одним из базовых видов спорта в школах региона. Главное, у нас есть неравнодушные люди, готовые развивать этот замечательный вид спорта, а мы со своей стороны будем во всём им помогать", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, они вместе с сенатором, гроссмейстером Сергеем Карякиным посетили шахматный клуб в Рязани, для которого в 2023 году нашли помещение и выделили средства из резервного фонда на ремонт. Сегодня здесь созданы все условия для юных спортсменов и тренеров. Воспитанники клуба участвуют в соревнованиях и занимают призовые места.
"Сергей Александрович сыграл две партии в блиц с воспитанником клуба Богданом Батиным. Богдан загадал такое желание на "Елке желаний" - сыграть в шахматы с гроссмейстером. Несмотря на девятилетний возраст, у мальчика уже первый юношеский разряд", - подчеркнул Малков.
Он отметил, что власти обсудили с сенатором планы по открытию новых клубов, проведению турниров и соревнований.
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