https://ria.ru/20250305/sanktsii-2003092099.html
Титов оценил перспективы отмены санкций против России
Титов оценил перспективы отмены санкций против России - РИА Новости, 05.03.2025
Титов оценил перспективы отмены санкций против России
Движения президента США Дональда Трампа в сторону РФ не приведут к отмене санкций, но настрой будет меняться, люди перестанут видеть в россиянах врагов, заявил... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:00:00+03:00
2025-03-05T03:00:00+03:00
2025-03-05T03:00:00+03:00
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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Движения президента США Дональда Трампа в сторону РФ не приведут к отмене санкций, но настрой будет меняться, люди перестанут видеть в россиянах врагов, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Движения (президента США Дональда – ред.) Трампа в нашу сторону, может быть, пока ещё не приведут к официальной отмене санкций, но настрой будет меняться. Люди будут возвращаться в Россию ментально, они не будут видеть в россиянах врагов", - заявил Титов. По его мнению, "в ближайшее время снизятся требования банков, начнут возвращаться бренды, которые без всяких санкций ушли, думаю, что посольства начнут выдавать визы". "Еще, что что касается ограничений, то, помимо энергетического сырья, например, бросаются в глаза пустопорожние потери, которые западные авиакомпании несут, облетая территорию России по пути в Азию. Это никому не нужно, думаю, с этим барьером быстрее и расстанутся", - указал он.
https://ria.ru/20250304/ssha-2002879169.html
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россия, сша, азия, дональд трамп, борис титов, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Россия, США, Азия, Дональд Трамп, Борис Титов, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
Титов оценил перспективы отмены санкций против России
Титов: движения Трампа в сторону России не приведут к отмене санкций