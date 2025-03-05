https://ria.ru/20250305/reygan-2003220149.html

Рейган вертится в гробу из-за подхода Трампа к политике, заявили в США

Рейган вертится в гробу из-за подхода Трампа к политике, заявили в США - РИА Новости, 05.03.2025

Рейган вертится в гробу из-за подхода Трампа к политике, заявили в США

Бывший президент США Рональд Рейган "вертится в гробу" из-за подхода нынешнего американского лидера Дональда Трампа к политике, заявила сенатор от... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший президент США Рональд Рейган "вертится в гробу" из-за подхода нынешнего американского лидера Дональда Трампа к политике, заявила сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин, комментируя его перепалку с Владимиром Зеленским во время встречи в Вашингтоне. "После спектакля, который произошел в Овальном кабинете на прошлой неделе, Рейган, должно быть, вертится в гробу", - заявила Слоткин, чье выступление транслировалось телеканалом NBC. Она напомнила о выбранном Трампом дипломатическом принципе "мир через силу" - фраза, которую, как она утверждает, нынешний президент "украл" у Рейгана. По словам Слотник, Рейган понимал, что "настоящая сила" требует от США сочетать военную и экономическую мощь с "моральной ясностью". По ее словам, то, что произошло в Овальном кабинете, это не просто "плохой эпизод из реалити-шоу", это "обобщенный" подход Трампа ко всему миру. В качестве примера она привела "плевок" президента США в лицо "друзьям", например, канадцам. Слоткин также заявила, что рада, что Трамп не был президентом во время Холодной войны, которую "он бы проиграл". Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003216485.html

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003176734.html

https://ria.ru/20250305/impichment-2003208352.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, рональд рейган, nbc