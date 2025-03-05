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Рейган вертится в гробу из-за подхода Трампа к политике, заявили в США - РИА Новости, 05.03.2025
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15:04 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/reygan-2003220149.html
Рейган вертится в гробу из-за подхода Трампа к политике, заявили в США
Рейган вертится в гробу из-за подхода Трампа к политике, заявили в США - РИА Новости, 05.03.2025
Рейган вертится в гробу из-за подхода Трампа к политике, заявили в США
Бывший президент США Рональд Рейган "вертится в гробу" из-за подхода нынешнего американского лидера Дональда Трампа к политике, заявила сенатор от... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:04:00+03:00
2025-03-05T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший президент США Рональд Рейган "вертится в гробу" из-за подхода нынешнего американского лидера Дональда Трампа к политике, заявила сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин, комментируя его перепалку с Владимиром Зеленским во время встречи в Вашингтоне. "После спектакля, который произошел в Овальном кабинете на прошлой неделе, Рейган, должно быть, вертится в гробу", - заявила Слоткин, чье выступление транслировалось телеканалом NBC. Она напомнила о выбранном Трампом дипломатическом принципе "мир через силу" - фраза, которую, как она утверждает, нынешний президент "украл" у Рейгана. По словам Слотник, Рейган понимал, что "настоящая сила" требует от США сочетать военную и экономическую мощь с "моральной ясностью". По ее словам, то, что произошло в Овальном кабинете, это не просто "плохой эпизод из реалити-шоу", это "обобщенный" подход Трампа ко всему миру. В качестве примера она привела "плевок" президента США в лицо "друзьям", например, канадцам. Слоткин также заявила, что рада, что Трамп не был президентом во время Холодной войны, которую "он бы проиграл". Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003216485.html
https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003176734.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, рональд рейган, nbc
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Рональд Рейган, NBC
Рейган вертится в гробу из-за подхода Трампа к политике, заявили в США

Сенатор Слоткин: Рейган вертится в гробу из-за подхода Трампа к политике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший президент США Рональд Рейган "вертится в гробу" из-за подхода нынешнего американского лидера Дональда Трампа к политике, заявила сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин, комментируя его перепалку с Владимиром Зеленским во время встречи в Вашингтоне.
"После спектакля, который произошел в Овальном кабинете на прошлой неделе, Рейган, должно быть, вертится в гробу", - заявила Слоткин, чье выступление транслировалось телеканалом NBC.
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Сунак раскритиковал Трампа за высказывания в адрес Зеленского
Вчера, 14:55
Она напомнила о выбранном Трампом дипломатическом принципе "мир через силу" - фраза, которую, как она утверждает, нынешний президент "украл" у Рейгана. По словам Слотник, Рейган понимал, что "настоящая сила" требует от США сочетать военную и экономическую мощь с "моральной ясностью".
По ее словам, то, что произошло в Овальном кабинете, это не просто "плохой эпизод из реалити-шоу", это "обобщенный" подход Трампа ко всему миру. В качестве примера она привела "плевок" президента США в лицо "друзьям", например, канадцам.
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Вчера, 12:45
Слоткин также заявила, что рада, что Трамп не был президентом во время Холодной войны, которую "он бы проиграл".
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийРональд РейганNBC
 
 
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