Рейтинг@Mail.ru
Комплексы РЭБ отправили защитникам курского направления с Алтая - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
21:02 05.03.2025 (обновлено: 09:12 06.03.2025)
https://ria.ru/20250305/reb-2003341782.html
Комплексы РЭБ отправили защитникам курского направления с Алтая
Комплексы РЭБ отправили защитникам курского направления с Алтая - РИА Новости, 06.03.2025
Комплексы РЭБ отправили защитникам курского направления с Алтая
Комплексы радиоэлектронной борьбы отправили защитникам курского направления из Республики Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-05T21:02:00+03:00
2025-03-06T09:12:00+03:00
надежные люди
андрей турчак
республика алтай
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003340965_6:0:1268:710_1920x0_80_0_0_fe29a9e1983a4c9e6e3635908771f894.jpg
БАРНАУЛ, 5 мар – РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы отправили защитникам курского направления из Республики Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак. "Вместе с "Единой Россией" фонд "Наша Правда" продолжает помогать участникам специальной военной операции. Очередной гуманитарный груз доставили бойцам из нашей республики, которые выполняют задачи на курском направлении. Ребятам были нужны стационарные комплексы РЭБ в комплекте с обнаружителями беспилотников противника и квадрокоптеры. Техника на общую сумму 8,6 миллиона рублей - уже на передовой", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что фонд - давние друзья региона. Уже не в первый раз они помогают фронту - доставляют помощь как бойцам, так и мирным жителям.
https://ria.ru/20250305/irkutsk-2003181148.html
республика алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003340965_166:0:1113:710_1920x0_80_0_0_5e4d32f918eab6e69bb46030caefdc83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей турчак, республика алтай, единая россия
Надежные люди, Андрей Турчак, Республика Алтай, Единая Россия

Комплексы РЭБ отправили защитникам курского направления с Алтая

© Фото : Фонд "Наша Правда"Военнослужащим с Алтая по просьбе главы Республики Андрея Турчака привезли стационарные комплексы РЭБ
Военнослужащим с Алтая по просьбе главы Республики Андрея Турчака привезли стационарные комплексы РЭБ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Фонд "Наша Правда"
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 5 мар – РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы отправили защитникам курского направления из Республики Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Вместе с "Единой Россией" фонд "Наша Правда" продолжает помогать участникам специальной военной операции. Очередной гуманитарный груз доставили бойцам из нашей республики, которые выполняют задачи на курском направлении. Ребятам были нужны стационарные комплексы РЭБ в комплекте с обнаружителями беспилотников противника и квадрокоптеры. Техника на общую сумму 8,6 миллиона рублей - уже на передовой", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Носилки на моноколесе изготовили для фронта на Иркутском авиазаводе - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Иркутске для бойцов СВО изготовили носилки на моноколесе
Вчера, 13:01
Глава республики отметил, что фонд - давние друзья региона. Уже не в первый раз они помогают фронту - доставляют помощь как бойцам, так и мирным жителям.
 
Надежные людиАндрей ТурчакРеспублика АлтайЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала