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Комплексы РЭБ отправили защитникам курского направления с Алтая
Комплексы РЭБ отправили защитникам курского направления с Алтая - РИА Новости, 06.03.2025
Комплексы РЭБ отправили защитникам курского направления с Алтая
Комплексы радиоэлектронной борьбы отправили защитникам курского направления из Республики Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-05T21:02:00+03:00
2025-03-05T21:02:00+03:00
2025-03-06T09:12:00+03:00
надежные люди
андрей турчак
республика алтай
единая россия
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БАРНАУЛ, 5 мар – РИА Новости. Комплексы радиоэлектронной борьбы отправили защитникам курского направления из Республики Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак. "Вместе с "Единой Россией" фонд "Наша Правда" продолжает помогать участникам специальной военной операции. Очередной гуманитарный груз доставили бойцам из нашей республики, которые выполняют задачи на курском направлении. Ребятам были нужны стационарные комплексы РЭБ в комплекте с обнаружителями беспилотников противника и квадрокоптеры. Техника на общую сумму 8,6 миллиона рублей - уже на передовой", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Глава республики отметил, что фонд - давние друзья региона. Уже не в первый раз они помогают фронту - доставляют помощь как бойцам, так и мирным жителям.
https://ria.ru/20250305/irkutsk-2003181148.html
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей турчак, республика алтай, единая россия
Надежные люди, Андрей Турчак, Республика Алтай, Единая Россия