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Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам - РИА Новости, 05.03.2025
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16:59 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/putin-2003247413.html
Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам
Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам - РИА Новости, 05.03.2025
Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам
Президент России Владимир Путин попросил министра финансов Антона Силуанова доложить о работе в рамках списания регионам до двух третей долгов по бюджетным... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:59:00+03:00
2025-03-05T16:59:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
антон силуанов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра финансов Антона Силуанова доложить о работе в рамках списания регионам до двух третей долгов по бюджетным кредитам. "Мы в прошлом году договаривались о списании субъектам федерации до 2/3 долгов по бюджетным кредитам при условии направления не менее 50% высвобождающихся средств на проекты в сфере ЖКХ. Антон Германович, как дела обстоят у нас?" - спросил Путин Силуанова на совещании с членами правительства.
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экономика, россия, владимир путин, антон силуанов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов
Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам

Силуанов доложит Путину о работе по списанию регионам долгов по кредитам

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра финансов Антона Силуанова доложить о работе в рамках списания регионам до двух третей долгов по бюджетным кредитам.
"Мы в прошлом году договаривались о списании субъектам федерации до 2/3 долгов по бюджетным кредитам при условии направления не менее 50% высвобождающихся средств на проекты в сфере ЖКХ. Антон Германович, как дела обстоят у нас?" - спросил Путин Силуанова на совещании с членами правительства.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Силуанов назвал сумму реструктурированных за 25 лет долгов перед Россией
16 февраля, 14:48
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнтон Силуанов
 
 
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