https://ria.ru/20250305/putin-2003247413.html

Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам

Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам - РИА Новости, 05.03.2025

Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам

Президент России Владимир Путин попросил министра финансов Антона Силуанова доложить о работе в рамках списания регионам до двух третей долгов по бюджетным... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:59:00+03:00

2025-03-05T16:59:00+03:00

2025-03-05T16:59:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

антон силуанов

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра финансов Антона Силуанова доложить о работе в рамках списания регионам до двух третей долгов по бюджетным кредитам. "Мы в прошлом году договаривались о списании субъектам федерации до 2/3 долгов по бюджетным кредитам при условии направления не менее 50% высвобождающихся средств на проекты в сфере ЖКХ. Антон Германович, как дела обстоят у нас?" - спросил Путин Силуанова на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20250216/siluanov-1999679120.html

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2025

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экономика, россия, владимир путин, антон силуанов