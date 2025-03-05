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Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам
Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам - РИА Новости, 05.03.2025
Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам
Президент России Владимир Путин попросил министра финансов Антона Силуанова доложить о работе в рамках списания регионам до двух третей долгов по бюджетным... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:59:00+03:00
2025-03-05T16:59:00+03:00
2025-03-05T16:59:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
антон силуанов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра финансов Антона Силуанова доложить о работе в рамках списания регионам до двух третей долгов по бюджетным кредитам. "Мы в прошлом году договаривались о списании субъектам федерации до 2/3 долгов по бюджетным кредитам при условии направления не менее 50% высвобождающихся средств на проекты в сфере ЖКХ. Антон Германович, как дела обстоят у нас?" - спросил Путин Силуанова на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20250216/siluanov-1999679120.html
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экономика, россия, владимир путин, антон силуанов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов
Силуанов доложит Путину о работе по списанию долгов регионам
Силуанов доложит Путину о работе по списанию регионам долгов по кредитам